【小店有情】 網上組織公價售港產中童口罩　助單親家庭安全復課

新冠肺炎疫情肆虐，普羅大眾為張羅口罩疲於奔命，又要上班又要照顧子女的單親家庭，撲口罩壓力可想而知。原來有心人一早義務準備計劃書交向各口罩供應商，希望能為單親家長提供口罩。「愛自單親」早期已獲 SOSo Mask 承諾供應成人口罩，初小復課在即，該組織已落實中童 N95 口罩供應，預計 6 月尾可到貨，可供有需要人士購買。

身兼舞蹈老師的「愛自單親」組織負責人 Arno Tang 指，現時這次出售口罩計劃分成 3 部分，第一部分是在 2 至 3 月份，對象是單親家庭，集中訂 SOSo Mask 成人口罩和小量小童口罩；第二部分的對象是單親學童，集中預訂香港製造的 N95 德國濾芯的中童口罩；第三部分是擴大開放給公眾開賣，現在他社交媒體上稱陸續有現貨出售。

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▲ 所有口罩供單親家庭優先購買

Arno 憶述，最初向口罩廠遞交計劃書屢次碰釘，幸而 SOSo Mask 得知其服務對象是單親家庭便爽快答應供貨，並已公價港幣 3 元 1 個口罩供給「愛自單親」；現時「愛自單親」更向 S.E.C 香港口罩廠訂幼童至中童口罩，並將在 6 月尾出售。

對於這個計劃的初衷，Arno 憶述在 2013 中的舞蹈班裡發現學員是單親家庭背景，家長很難全面照顧小朋友需要，導致他們經常缺課，家長又不會向政府申請資助，所以想盡力幫助他們。一向有從事社福工作的他指：「建立網上慈善組織好處是不受限制，我鍾意幫誰便幫誰，只需跟社褔機構重複服務對象便可。」

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▲ 圖中標示SOSO MASK已售出及為「愛自單親」的購買者預留

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