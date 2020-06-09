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【香港製造】Oxyair Mask 預告將推出真彩虹 7 色口罩 並將加推 Level 3 高防款式!

行內熱話 01:42 2020/06/09

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香港口罩廠 Oxyair Mask 上周開賣彩虹口罩，結果大獲用戶歡迎，加推後一樣訂爆 (按此瀏覽詳情)。廠方則在 Facebook 透露，將推出新產品。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Oxyair Mask 表示，今次無法購買的朋友別失望，七月份廠方會推出真．七色彩虹版口罩。但預計下次是以固定的訂購登記名額，再抽出口罩的出貨先後日期。此外，廠方已經著手計劃生產 Level 3 高防護口罩，希望可盡快面世！￼￼￼￼￼

Oxyair Mask 7 色口罩

【其他內容】  【香港製．夠透氣】醫護集團推自家品牌香港製造 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

【其他內容】【附購買連結】新港產口罩廠開始生產! Vannex Mask Level 3 認證口罩 現貨售 $135/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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