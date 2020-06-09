  • 29°C
香港時間 : 2020609日 (二) 02:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為風波】傳匯控主席警告英國 若棄用華為 5G 設備會遭報復

行內熱話 01:30 2020/06/09

分享：

華為 Huawei 被美國宣布加強抵制後，近日多國亦相繼表示拒用華為的 5G 設備，早前報導過英國政府已經著手與日韓兩國洽談 5G 網絡的設備供應。不過，有消息人士表示匯控主席杜嘉祺（Mark Tucker）警告英國首相府假若拒絕華為參與 5G 網絡建設的話，匯豐或會遭報復。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

外國媒體引述消息人士報導指，匯豐控股董事長杜嘉祺早前曾私下向英國首相約翰遜的顧問警告，假若英國禁止華為在國內參與或出售 5G 網絡設備的話，匯豐銀行或會被中國政府報復。不過英國首相府及滙豐發言人均拒絕就有關言論作出評論。

英國早於今年 1 月已將華為列為「高風險供應商」，並將其在英國的 5G 市場上所佔的比重限制在 35%，同時將其排除在核心網絡之外。此外有傳匯豐近日受到中國不少壓力，早前因沒有就在香港設立國安法表態，已被人民日報批評「裝聾作啞」，警告一旦跟隨外國政府取態做事，將要為其行為付出慘痛的代價。

【連鎖店口罩之戰】$113盒萬寧 vs $79.9屈臣氏香港製造 Level 2 口罩 規格對決

【其他內容】  【香港製．夠透氣】醫護集團推自家品牌香港製造 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 徐慧兒

相關文章

【逆市增值】政府資助學車！ 持續進修基金資助學車有無著數？
2020/06/08
【逆市增值】政府資助學車！ 持續進修基金資助學車有無著數？
【中國進軍日本】大陸人收購日本溫泉旅館成新興潮流？富士山一帶為熱門之選
今日
【中國進軍日本】大陸人收購日本溫泉旅館成新興潮流？富士山一帶為熱門之選
大陸企業售近 50 萬個假 N95 口罩 遭美國起訴面臨 1,550 萬港元罰款
今日
大陸企業售近 50 萬個假 N95 口罩 遭美國起訴面臨 1,550 萬港元罰款
疫情 約翰遜 5G 銀行 國安法 滙豐控股（00005） 英國 中國 美國

上一篇文章

【香港製造】Oxyair Mask 預告將推出真彩虹 7 色口罩 並將加推 Level 3 高防款式!

下一篇文章

大陸企業售近 50 萬個假 N95 口罩 遭美國起訴面臨 1,550 萬港元罰款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹