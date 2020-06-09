【華為風波】傳匯控主席警告英國 若棄用華為 5G 設備會遭報復

華為 Huawei 被美國宣布加強抵制後，近日多國亦相繼表示拒用華為的 5G 設備，早前報導過英國政府已經著手與日韓兩國洽談 5G 網絡的設備供應。不過，有消息人士表示匯控主席杜嘉祺（Mark Tucker）警告英國首相府假若拒絕華為參與 5G 網絡建設的話，匯豐或會遭報復。

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外國媒體引述消息人士報導指，匯豐控股董事長杜嘉祺早前曾私下向英國首相約翰遜的顧問警告，假若英國禁止華為在國內參與或出售 5G 網絡設備的話，匯豐銀行或會被中國政府報復。不過英國首相府及滙豐發言人均拒絕就有關言論作出評論。

英國早於今年 1 月已將華為列為「高風險供應商」，並將其在英國的 5G 市場上所佔的比重限制在 35%，同時將其排除在核心網絡之外。此外有傳匯豐近日受到中國不少壓力，早前因沒有就在香港設立國安法表態，已被人民日報批評「裝聾作啞」，警告一旦跟隨外國政府取態做事，將要為其行為付出慘痛的代價。

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