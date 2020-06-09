大陸企業售近 50 萬個假 N95 口罩 遭美國起訴面臨 1,550 萬港元罰款

新冠肺炎全球大流行，口罩成為抗疫的必需品，全球多國的口罩均供不應求，需要從中國進口口罩。不過，近日一間中國企業卻因向美國買家出售了近 50 萬個假冒兼不合規的 N95 醫用口罩，被美國聯邦調查局（FBI）斥其舉動是漠視前線醫護安全，而遭美國司法部起訴。

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據司法部在紐約布魯克林聯邦法院提出的訴訟文件中顯示，一間位於廣東省，名為 King Year Packaging and Printing（譯名：金年包裝印刷公司）於 4 月向美國買家運送了 3 批聲稱是 N95 規格的醫用口罩，賣家謊稱這批口罩已符合 N95 口罩的標準，並已獲美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）認證，口罩的售價更高達 100 萬美金。

其後，經 FBI 調查後，發現口罩並不符合 N95 標準，負責調查的探員直斥被起訴的中國企業，以不合規格的口罩牟利，漠視前線醫護的安全，會直接傷害前線醫護。而目前涉事的中國企業被美國司法部起訴 4 項罪名，當中包括：商標不實、出售不合格的衛生產品、向美國食品暨藥物管理局（FDA）作不實陳述等，如以上起訴全部成立的話，控罪將被罰款最高 200 萬美元（約 $ 1,550 萬港元）。

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