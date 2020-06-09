【中國進軍日本】大陸人收購日本溫泉旅館成新興潮流？富士山一帶為熱門之選

中國人購買力強勁，相信是人所共知的事情，例如過往在日本出現的多個爆買潮，就是最好例子。近日因應新冠肺炎疫情問題，中國人雖難像以往輕鬆遊日開心 shopping，不過這並不代表可以阻止他們的購買欲。事關近日有日本媒體提到，中國人購買日本溫泉旅館成為了新興潮流，不少當地溫泉旅館也的收購步伐也隨之而加快。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

近日日媒文章提到，不少中國人加快收購日本溫泉旅館。當地從事旅館或旅館經紀業務的從業員有提，當中多位於箱根、伊豆、熱海和富士山等旅遊熱點，且因應疫情改以視像形式讓買家一覽旅館環境。因應新冠肺炎疫情，日本溫泉旅館生意大受影響，此舉不只可讓溫泉旅館東主減輕財務負擔，中國買家也可藉此獲得經營旅館許可證，意味買家能最長可續 10 年簽證，增加申請日本永住權的可能。同時此舉也能讓中國藉日本這個避風塘投放資金，毋須擔心資產會被政府沒收。

對於「中國人收購日本溫泉旅館成新興潮流」的現象，當中當然也成了網絡熱話，也不乏負面留言，不看好事態發展，如「真不樂見這種情形」、「真心唔想有強國的氣味，去日本都是想逃避一下那份強國味」、「中國人就算出錢買咗日本溫泉酒店都唔會做得好，遲早會執笠，其實日本皮費好重。我啲污水費呀溫泉使用費呀等等，比中國人搞一定會搞到價錢平服務差，邊個會再去呀？」等。

【連鎖店口罩之戰】$113盒萬寧 vs $79.9屈臣氏香港製造 Level 2 口罩 規格對決

【其他內容】 【香港製．夠透氣】醫護集團推自家品牌香港製造 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l