【逆市增值】政府資助學車！ 持續進修基金資助學車有無著數？

早前政府的持續進修基金加碼 $10,000，合計原有資助額，每名市民最多可獲得 $20,000 資助，而獲認可的課程種類亦越來越多，當中包括學車都可申請。今次便幫大家計計，若以持續進修基金學車有無著數！

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持續進修基金的 $20,000 分為兩部分，包括原有的 $10,000 資助及後加的 $10,000。基金申請以共付原則，首 $10,000 學員要自付 20%，而其後$10,000 則為 40%，而資助必須先計算首部分的資助，再計算第二部分，並非課程 $20,000 便可 Claim 足全額。

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以目前基金認可的學車課程而言，只有香港駕駛學院的「輕型貨車駕駛證書」，學費為 $18,288，合共 34.5 小時課堂，由即日起至 2021 年 10 月 31 日均受認可。不過，按照上述的資助申請方法計算，學員要自付 $4,815，至於考試租車費 $1,950 及學牌加筆試費 $1,058 並不能申請資助，因此自付總額達 $7,833 才能考牌。當然，考試租車費及學牌費用，就算是自行報讀課程同樣需要繳付。

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按照以上計法，假設閣下從未申請過基金，將會扣除 $13,473 資助額，是否值得則見仁見智。至於時數接近的客貨 Van 課程，駕駛學院官網列出無指定導師的 33 節全科課程優惠價為 $9,815，而可指定導師的套餐則為 $11,130，如何取捨則視乎自己需要了！

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