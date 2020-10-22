  • 24°C
香港時間 : 20201022日 (四) 01:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆市增值】政府資助學車再有機會！ 持續進修基金資助學車有無著數？

業界頭條 00:50 2020/10/22

分享：

早前政府的持續進修基金加碼 $10,000，合計原有資助額，每名市民最多可獲得 $20,000 資助，而獲認可的課程種類亦越來越多，當中包括學車都可申請。今次便幫大家計計，若以持續進修基金學車有無著數！ 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

持續進修基金的 $20,000 分為兩部分，包括原有的 $10,000 資助及後加的 $10,000。基金申請以共付原則，首 $10,000 學員要自付 20%，而其後$10,000 則為 40%，而資助必須先計算首部分的資助，再計算第二部分，並非課程 $20,000 便可 Claim 足全額。 

iPhone 12 新藍色似垃圾筒？先達Lo哥：內地買家不介意更有助銷情

以目前基金認可的學車課程而言，有香港駕駛學院的「私家車和輕型貨車駕駛證書」，學費為 $19,056，合共 34.5 小時課堂，由 10 月 22 日早上 10 時再可申請。不過，按照上述的資助申請方法計算，學員要自付  $5,122，至於考試租車費 $1,950 及學牌加筆試費 $1,058 並不能申請資助，因此自付總額達 $7,833 才能考牌。當然，考試租車費及學牌費用，就算是自行報讀課程同樣需要繳付。

政府資助學車再有機會，用持續進修基金資助學車

【其他內容】 【離地本地團】旅發局推介本地特色旅行團 深水埗「腸粉團」竟要 $770!

按照以上計法，假設閣下從未申請過基金，將會扣除 $13,934 資助額，是否值得則見仁見智。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【台製口罩色誘買家】免炒價直送香港! 中衛口罩追加新色發售 六色口罩售 $78/50個起 【中衛口罩網購一文睇盡】
2020/06/07
【台製口罩色誘買家】免炒價直送香港! 中衛口罩追加新色發售 六色口罩售 $78/50個起 【中衛口罩網購一文睇盡】
恒生銀行推網上登記 領政府 1 萬元有機會贏多 1 萬
2020/06/08
恒生銀行推網上登記 領政府 1 萬元有機會贏多 1 萬
【派免費門票】海洋公園本周六重開推港人優惠 另書展如期 7 月舉行
2020/06/08
【派免費門票】海洋公園本周六重開推港人優惠 另書展如期 7 月舉行
學校 著數優惠 疫情 香港

上一篇文章

【快三倍?】高達攻入電腦界! ASUS x Gundam 高達紅渣古主題硬件系列

下一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣