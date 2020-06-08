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【派免費門票】海洋公園本周六重開推港人優惠 另書展如期 7 月舉行

行內熱話 23:17 2020/06/08

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商務及經濟發展局局長邱騰華主持工業貿易諮詢委員會會議後會見傳媒，宣佈海洋公園即將於本周六（6 月 13 日）重開，迪士尼樂園亦將會於短期内重開，屆時將有一系列的防疫措施，更會推出港人入場優惠。而香港書展則如期於 7 月 15 日舉行，政府將為每個攤位提供資助。 

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商經局局長邱騰華宣佈停業 4 個多月的海洋公園將於 6 月 13 日重開，營業時間為上午 10 時至晚上 7 時，恢復營運初期逢星期二關閉休園。海洋公園將實施人流管制措施，所有遊客須於到訪前事先於網上預約，每日名額有限，額滿即止。所有劇場表演以隔行方式入座，登山纜車亦不會與非同行人士共乘。遊客更可使用海洋公園流動應用程式内的「預約通行證」功能，免費預約 6 個景點，或以 THE GULU 流動應用程式於餐廳訂座，以減低人群聚集。所有訪客入園前均須量度體溫，除用餐時必須在園内所有範圍佩戴口罩。

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海洋公園更在重開後提供港人入場優惠至 7 月 31 日，合資格的香港居民可以優惠價 $350 購買成人入場門票一張，並可享總值 HK$350 園內現金券；11 歲或以下、65 歲或以上的香港居民更可免費入場。

此外，1 月 26 日至 6 月 12 日生日的香港人，可於公園恢復營運後 1 個月內（即 6 月 13 日至 7 月 12 日），只需出示香港身份證或香港出生證明，即可領取當日門票免費入場。而智紛全年入場證的會籍有效期將會自動延長，會員更可額外獲贈 1 個月的會籍，以補償公園於 6 月及 7 月期間逢星期二休園的安排。

隨著新冠肺炎疫情緩和，迪士尼樂園預計將同樣在短期内重開，亦將提供港人入場優惠。邱騰華亦表示香港書展將於 7 月 15 日至 21 日在灣仔會議展覽中心如期舉行，政府會於防疫抗疫基金撥出 4,000 萬，為每個參展商提供 1 至 10 萬元的資助。 

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撰文 : 張文啟

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