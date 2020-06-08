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恒生銀行推網上登記 領政府 1 萬元有機會贏多 1 萬

行內熱話 23:07 2020/06/08

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早前政府早布新一份財政預算案，向 18 歲香港永久性居民發放 1 萬元現金。財政司司長陳茂波就現金發放計劃舉行記者會。他表示最快 6 月 21 日（星期日）早上 7 時起，接受市民以電子方式登記，或以書面方式登記。同時本地部份銀行亦推出不同的獎賞計劃，當中用恒生銀行個人 e-Banking 或 Mobile App 登記，有機會額外多 1 萬元。 

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恒生銀行宣布，由 6 月 21 日起，持有以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來戶口的客戶，透過登入該行個人 e-Banking 或 Mobile App 登記，系統會自動輸入所需資料，兩個步驟即可完成登記程序，全程網上電子辦理。同時，恒生亦在網站特設「現金發放計劃」登記專頁，以及在分行收發登記書面表格。

同時，恒生合資格客戶於推廣期內（6 月 21 日至 9 月 30 日），透過個人 e-Banking 或個人流動理財應用程式，登記「現金發放計劃」並成功收取款項存至合資格戶口，恒生將隨機選出共 9,005 名客戶以獲得現金獎賞，其中包括 1 萬元名額 5 個，以及 20 元名額 9,000 個。

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滙豐銀行則表示，個人客戶由 2020 年 6 月 21 日開始，可透過該行滙豐網頁及大部分分行，登記政府派的現金派發計劃。客戶在網上理財及流動理財申請，最快可於登記後一個星期內 ，在個人名義開立的有效港元帳戶收取政府派發的 1 萬元現金，較其他渠道快捷。分行遞交申請後，申請人最快可於兩個星期內，在個人名義開立的有效港元帳戶收取款項。

滙豐亦表示，所有於 2020 年 8 月 31 日或之前透過滙豐登記政府現金派發計劃的客戶，都會自動登記參加抽獎，有機會獲取豐富獎品，但未公布詳情。

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撰文 : 何兆洋

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