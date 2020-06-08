挑戰中衛口罩!? SOSoMask 再玩顏色! 預告或推出型格極光口罩 Aurora Mask

近來香港口罩廠的競爭愈來愈激烈，要突圍而出絕對不易。有口罩廠主打更高防護，有些鬥平，SOSoMask 就「色誘」用戶。

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SOSoMask 繼推出多色口罩 (詳情按此瀏覽) 後，今日再在 FB 預告或會推出極光口罩 Aurora Mask。Aurora Mask 的外觀有點似中衛口罩的靚色系列，不過它的用料卻可拼出更具層次感的顏色效果。相比之前的彩色口罩，此新系統更型格、感覺更成熟! 不過廠方未公布 Aurora Mask 的推出時間表，希望廠方可快點推出吧!

▲ 口罩可拼出類似極光星光效果

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▲ SOSoMask 極光口罩 Aurora Mask

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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