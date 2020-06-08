HKTVMall 發售的自家口罩，又準備出貨啦，廠方提供第 4 輪香港製造 HKTVmall 口罩抽選結果。

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第 4 批HKTVmall 口罩結果大家除可透過下方網址查詢外，HKTVmall 表示，獲選者會收到手提電話短訊。買家只要透過信息內的購買連結，即可購買 HKTVmall 口罩一盒。

▲ HKTVmall 口罩第四輪抽選結果公布! Level 2 認證口罩只售$65盒/30個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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