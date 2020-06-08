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【連鎖店口罩之戰】$113盒萬寧 vs $79.9屈臣氏香港製造 Level 2 口罩 規格對決

行內熱話 16:37 2020/06/08

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【市場策略】屈臣氏和萬寧兩大健康產品連鎖店，一定是市場上的「死對頭」，走的零售路線亦十分相似。在香港產口罩上，屈臣氏則搶先在上月推出自家香港製 WatsMask 口罩 (按此瀏覽詳情)，不過今日萬寧亦低調地在旗下門市推出自家品牌的香港製口罩發售(按此瀏覽詳情)，究竟兩者有何分別呢?

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

屈臣氏 WatsMask 口罩

萬寧口罩(網民圖片)

屈臣氏 WatsMask 口罩跟萬寧口罩的規格分別如下:

  萬寧口罩 屈臣氏口罩
每盒零售價 $113 $79.9
每盒口罩數量 50 片 30片
每片售價 $2.26 $2.66
包裝 非獨立包裝 獨立包裝
口罩尺寸 175X95mm成人 175X95mm成人
ASTM 認證 Level 2 Level 2
PFE ≥ 99% ≥ 99%
BFE ≥ 99% ≥ 99%
生產地 香港製造 香港製造，屈臣氏自家生產線

【其他內容】【附購買連結】新港產口罩廠開始生產! Vannex Mask Level 3 認證口罩 現貨售 $135/50個起

屈臣氏 WatsMask 口罩有印 Logo

萬寧口罩顏色，沒有印上 logo(網民圖片)

【台製口罩色誘買家】免炒價直送香港! 中衛口罩追加新色發售 六色口罩售 $78/50個起 【中衛口罩網購一文睇盡】

兩大口罩評點

從規格上，屈臣氏口罩跟萬寧口罩是同級水準，最大分別是在包裝上。前者為 30 個獨立包裝，攜帶更衛生方便，後者為非獨立 50 個裝，售價較經濟實用。易賞錢會員可以 $69.9 購得屈臣氏口罩，萬寧現在正做優惠，購買 2 盒萬寧口罩可平 $20! 另有一張 $20 現金券可下次用。

現時屈臣氏口罩已在各百佳和屈臣氏門市和網店不時突發上架，萬寧則剛才推出，相信以「流通量」和易買度而言，屈臣氏口罩會稍為佔優。

【其他內容】  【香港製．夠透氣】醫護集團推自家品牌香港製造 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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