【遙距營商計劃】個案解讀：申請D-Biz太貪心用報盡10萬隨時失預算

政府公布第二輪「防疫抗疫基金」，創新科技署推出的遙距營商計劃（D-Biz）已接受申請，部分項目資助已批出。不過，有申請 9 萬元資助的項目結果僅獲批不足 2,000 元！業界除了質疑審批程序，申請者太貪心亦是原因。有供應商指，申請人在申請 D-Biz 時不應為用盡預算，而在項目內加入太多不切實際的設備和服務，最終或由於這些不合理因素而引致未能完成獨立審計，結果可能是兩頭不到岸而得不償失。

Mega Power Technology（MPT）創辦人唐榮昌 (Tim) 坦言，近日出現不少公司一窩蜂申請 D-Biz ，以為有「著數」便毋須客氣申請。他解釋：「申請人或以為愈早申請愈有好處（如可取得最大審核資助額），在項目申請細節有咁大作咁大，批核成功後才思考細節內容是否真正適合公司營商，這種想法是本末倒置。」

▲ Tim 直言數碼轉型確是豐儉由人，但申請前請認真思考一下方案能否通過獨立審核。

唐榮昌指出，每單位申請 D-Biz 時最多可申請 3 個項目，每項目最多資助金額是 10 萬元，超過 3 萬元便需要經過獨立審計。MPT 過去為不少企業協助其科技券申請從而提升資訊設備，深明政府的審核準則不會是有求必應：「事實上不少申請人的心態都想用盡計劃可提供的資助上限，甚或要求供應商提供能盡用 10 萬元的方案報價，但這種做法其實很有風險，隨時無法通過審計。」

他舉例：申請公司想添置線上會議的硬件設施，要求供應商直接給最高級別裝置的報價，例如以最大尺寸的多合一線上智能會議平板，再加其他硬件, 報價單接近 10 萬元並不困難。可是, 就算上述項目得到 D-Biz 審批並成功獲得通過，由於先批出的只有 3 成款項，申請公司極可能需先墊支其餘工程尾數以完成整項工程，其後獨立審計才可開始進行；到其時審計過程出現一些不合理或不符合實際情況，如辦公室面積限制根本用不著上述最高級設備等，皆有可能引致未能完成獨立審計，政府扣起部分或全部餘款，申請公司隨時大失預算。

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▲ 多合一線上智能會議平板。

唐榮昌再次強調，申請 D-Biz 時需要切實考慮自身需求的重要性，並必須深入思考整個申請能否說服項目審批和之後的獨立審計：「言之成理是必需的，例如申請公司的現時業務由於肺炎疫情關係導致員工不能上班，網上會議工具的軟硬件是必需的，例如在辦公室裡的會議室需購置更大型的智能會議平板並配以雲端會議平台軟件，方便管理層用作指揮或培訓中心，又因為員工不時需要在家遙距工作，所以要配備更多可以內置視像會議功能的電腦硬件，這種說法便較合乎情理了。我曾聽說過有某些申請想用 D-Biz 卻欲只購買筆記簿型電腦，又聽過有些想在實際需要 6 至 7 萬元金額的工程上加購不必要的項目，令報價發水至 10 萬元，坦白說我們未必能為這些客戶提供服務。」

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▲ 普通公司如果本身有電視，只要再加裝中等規格的設備便足以做到很好的網上會議。

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由於申請人在過程中需要提交不少資料顧，顧問會協助申請人並解說報價內容如何幫助申請公司改善遙距營商能力，讓其更快捷有效盡早提交申請。例如在協助公司在第 9 類（網上會議工具）的申請。

唐榮昌指出，現時企業在新冠肺炎疫情時間皆面對類似問題，例如網上會議使用的設備因陳舊而導致聲畫斷線等降低溝通效率的情況，如在網上進行商務會議更隨時因此令客戶失去耐性和信心。利用最新式的網上會議工具一來可以改善上述問題，二來更能提升公司在「疫境」的生產力。他強調：「『延續生產力』是重中之重，新冠肺炎疫情期間員工無法上班，通過數碼轉型，能夠再次順暢開會、見客，對外加強與客戶間的溝通，對內加強同事間的協調。只要把握著這些重點，再配合專業的供應商服務，D-Biz 定可幫助不少中小企業達到在疫症期間提升遙距營商效率的願景。」

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