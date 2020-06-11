  • 32°C
香港時間 : 2020611日 (四) 14:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【遙距營商計劃】設Showroom展示方案　供應商藉D-Biz拓智能辦公室業務

數碼轉型 14:06 2020/06/11

分享：

MPT 於九龍灣新開設智能辦公室展示廳。

政府公布的第二輪「防疫抗疫基金」中，由創新科技署推出遙距營商計劃（D-Biz）甚受港企歡迎，申請宗數比預期多。有 IT 方案商指每份申請都會全力對待並實地視察，務求為申請人製定出最佳方案。

Mega Power Technology（MPT）為 D-Biz 供應商之一 ，提供第 4 類（客戶數碼體驗升級）、第 9 類（網上會議工具）、第 11 類（網絡安全方案）服務。公司專業於各類最新智能辦公室系統，除提供上述各類型的軟硬件方案外, 同時集中提供不同層面的智能工程。

【相關文章】D-Biz資助先到先得？執好文件細明申請效果更佳

Tim 解釋相片中的盒子亦是防火牆硬件，透過它可大幅加強公司的網路安全。

公司創辦人唐榮昌（Tim）強調，公司對 D-Biz 查詢及客戶仍採取寧缺勿濫態度。他解釋：「由於政府規定每周涉及由同一個系統整合服務供應商的資助申請，最多只會處理 10 個，所以我們要以嚴謹態度處理查詢。此外，部分申請人未必清楚自已真正需求，只想攞著數用盡資助上限，卻未有意識到風險，如申請不獲批，又或者獲批後可能無法通過獨立審計師對整個項目的審核等。」

為了能確保項目真正達致幫助申請人提升遙距營商的能力，MPT 作出報價前都會邀請客人到展示廳走一趟看看設備實際效果，更會派最少兩名工程人員實地到每位申請人公司視察，了解客戶項目的真正需要，從而推介最合適的產品讓申請人考慮。

【相關文章】申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）

Mega Power Technology 創辦人唐榮昌。

MPT 近期逆市低迷下反而擴充營運規模，在九龍灣開設智能辦公室展示廳，更因 D-Biz 公布「受惠」，獲得不少相關查詢。唐榮昌坦言，決定逆市擴充時正是新冠肺炎疫情最嚴重時期，他則認為疫情不會太長，並預計之後會有 V 型反彈，所以未雨綢繆早作準備。這份先見之明讓 MPT 在近期收到不少大小企業的查詢報價，特別是有關 D-Biz 方面。 

【相關文章】中小企：資訊保安重要但不肯投資

預訂公司的房間，可利用門口二維碼作登記。

舉例，現時不少公司都想透過 D-Biz 資助加強資訊保安。唐榮昌解釋：「不少企業在保安部分都未必做得足夠，一來是方案成本不輕，二來是企業對開放遙距網絡的安全憂慮。以傳統傳媒行業為例，為了安全和保密，很多時員工無法在公司以外的地方登入公司編採系統。在新冠肺炎疫情仍未完全平息下，透過 D-Biz 購買相關軟硬件，職員便可以安全在任何地方登入相關網絡遙距工作。有需要的話還有更高階更廣用途的方案，視乎企業需求而定。但當然，要經過詳細諮詢和 POC（Proof Of Concept）測試，我們才能給出最精確的意見。」

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 陳文政

相關文章

【遙距營商計劃】個案解讀：一人公司如何由零開始申請D-Biz
2020/05/22
【遙距營商計劃】個案解讀：一人公司如何由零開始申請D-Biz
【遙距營商計劃】申請D-Biz資助額未必全數批　維持現金流免失預算
2020/05/27
【遙距營商計劃】申請D-Biz資助額未必全數批　維持現金流免失預算
數碼轉型 疫情 創新科技及應用 硬件 創新科技署 審計 防疫抗疫基金 九龍灣 VPN

下一篇文章

【遙距營商計劃】申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹