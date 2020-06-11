【遙距營商計劃】設Showroom展示方案　供應商藉D-Biz拓智能辦公室業務

▲ MPT 於九龍灣新開設智能辦公室展示廳。

政府公布的第二輪「防疫抗疫基金」中，由創新科技署推出遙距營商計劃（D-Biz）甚受港企歡迎，申請宗數比預期多。有 IT 方案商指每份申請都會全力對待並實地視察，務求為申請人製定出最佳方案。

Mega Power Technology（MPT）為 D-Biz 供應商之一 ，提供第 4 類（客戶數碼體驗升級）、第 9 類（網上會議工具）、第 11 類（網絡安全方案）服務。公司專業於各類最新智能辦公室系統，除提供上述各類型的軟硬件方案外, 同時集中提供不同層面的智能工程。

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▲ Tim 解釋相片中的盒子亦是防火牆硬件，透過它可大幅加強公司的網路安全。

公司創辦人唐榮昌（Tim）強調，公司對 D-Biz 查詢及客戶仍採取寧缺勿濫態度。他解釋：「由於政府規定每周涉及由同一個系統整合服務供應商的資助申請，最多只會處理 10 個，所以我們要以嚴謹態度處理查詢。此外，部分申請人未必清楚自已真正需求，只想攞著數用盡資助上限，卻未有意識到風險，如申請不獲批，又或者獲批後可能無法通過獨立審計師對整個項目的審核等。」

為了能確保項目真正達致幫助申請人提升遙距營商的能力，MPT 作出報價前都會邀請客人到展示廳走一趟看看設備實際效果，更會派最少兩名工程人員實地到每位申請人公司視察，了解客戶項目的真正需要，從而推介最合適的產品讓申請人考慮。

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▲ Mega Power Technology 創辦人唐榮昌。

MPT 近期逆市低迷下反而擴充營運規模，在九龍灣開設智能辦公室展示廳，更因 D-Biz 公布「受惠」，獲得不少相關查詢。唐榮昌坦言，決定逆市擴充時正是新冠肺炎疫情最嚴重時期，他則認為疫情不會太長，並預計之後會有 V 型反彈，所以未雨綢繆早作準備。這份先見之明讓 MPT 在近期收到不少大小企業的查詢報價，特別是有關 D-Biz 方面。

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▲ 預訂公司的房間，可利用門口二維碼作登記。

舉例，現時不少公司都想透過 D-Biz 資助加強資訊保安。唐榮昌解釋：「不少企業在保安部分都未必做得足夠，一來是方案成本不輕，二來是企業對開放遙距網絡的安全憂慮。以傳統傳媒行業為例，為了安全和保密，很多時員工無法在公司以外的地方登入公司編採系統。在新冠肺炎疫情仍未完全平息下，透過 D-Biz 購買相關軟硬件，職員便可以安全在任何地方登入相關網絡遙距工作。有需要的話還有更高階更廣用途的方案，視乎企業需求而定。但當然，要經過詳細諮詢和 POC（Proof Of Concept）測試，我們才能給出最精確的意見。」

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