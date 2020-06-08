【買2盒平$20!】萬寧都有自家品牌港產口罩賣! Level 2 認證售 $113盒/50個

大家別以為屈臣氏才有自家香港製造口罩賣，原本萬寧的自家品牌港產口罩今日已在各門市登場!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今日中午起，不斷在網民在 FB 群組報料，在香港多間萬寧分店發見有萬寧牌的口罩發售。事實上，萬寧牌口罩一直有發售，但此盒卻標明是香港製造!

▲ 萬寧香港製造口罩(網民圖片)

【其他內容】【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產ComNSafe Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個

根據盒面提供的資料指，此萬寧牌口罩是香港製造，支援 ASTM level 2，尺寸為成人 175X95mm，採非獨立包裝，一盒 50 個。售價為 $113/盒 50 個，現正有優惠，買 2 盒可以減 $20！每人最多可以買 2 盒。

此口萬寧牌口罩已登陸不少萬寧門市，包括: 沙田新城市、上水廣場、青衣城、太古坊、圓方、荷里活廣場和 葵芳新都會等等。大家有興趣的話，可以留意下附近萬寧是否已到貨，或致電各萬寧分店查詢才前往。

【其他內容】【附購買連結】新港產口罩廠開始生產! Vannex Mask Level 3 認證口罩 現貨售 $135/50個起

▲ 萬寧香港製造口罩已到貨(網民圖片)

>>>萬寧分店地址按此瀏覽<<

【其他內容】 【香港製．夠透氣】醫護集團推自家品牌香港製造 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

▲ 萬寧香港製造口罩到貨(網民圖片)



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l