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【疫市營商】百年品牌聯乘推廣　香港電車・本地品牌合作締雙贏

商管策略 16:08 2020/06/08

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新冠肺炎疫情開始緩和，百業待復興，多間本地品牌都開始密鑼緊鼓做商業推廣，香港電車近期便推出多項聯乘產品，盼跟本地品牌創造雙贏局面。

香港電車 1904 年成立，是香港真正成立，是香港真正「百年老店」。近年香港電車頻繁與本地品牌推聯乘產品，包括與榮華餅家推出的香港電車叮叮糖、跟白蘭樹下合推香港電車特別版，與萬希泉合作推出的電車陀飛輪腕錶等。香港電車市場商務及品牌總監張永恒（Nixon）說：「2018 年我們跟奇華餅家推出電車禮盒，近期跟維記牛奶推出迷你雪米糍，今個月則是跟本地手工啤酒商『少爺啤酒』推出限量版啤酒『叮叮啤』。可以說不同類型的公司我們都有合作過。」

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與維記牛奶合作推出的迷你雪米糍。

香港電車歷史悠久，跟本地品牌合作可以將電車這種香港情懷帶給港人。張永恒解釋：「電車也是旅遊景點，不少外國遊客都會來『打卡』，但我們其實都受到地域限制，畢竟要想打卡都總要過來港島。如果電車可以透過不同的媒介重現，對我們來說亦是不俗的宣傳方式。」

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與近年大受歡迎的香港 Gin 酒品牌「白蘭樹下」合作推出電車特別版。

另一方面，「老店」跟年輕品牌合作，對方可借助香港電車得到更高的知名度與認受性，香港電車則可以煥發生機，予香港人一種年輕化的印象，並更加能走入港人的生活。張永恒笑言，香港電車一如以往歡迎優秀的本地品牌洽談合作，有興趣的中小企老闆可直接聯絡市務部。

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除了老牌公司，亦有與新興公司合作，例如與少爺啤酒合作推出叮叮啤。

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撰文 : 陳文政

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