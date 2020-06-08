【附直購連結】香港網上書店售台製型格中衛口罩 共有14 種顏色! 成人/兒童口罩每盒售$108起

台灣製造的中衛口罩提供多色型格口罩，吸引不少港人選購。惟其售價偏高。雖然用戶可以自行到台灣網站購買，而且亦直送香港 (詳細方法按此瀏覽)，但始終較麻煩。主要售賣兒童書籍的網店 13bstore.com 表示，正預購各種顏色的中衛口罩。

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近日香港人不是愛好日本口罩，反而是台灣製口罩，尤其是多色型格的中衛口罩。普通中衛口罩在香港一般網店售約 $200盒，13bstore.com 卻售 $108 起。店方提供成人和小童尺寸的中衛多色口罩，當中成人款提供的顏色達 14 種，包括大熱的:深丹寧、櫻花粉、薰衣紫、黑和月河藍等等，十分齊全﹔小童則有 3 種顏色。店方指口罩數量有限，售完即止!

但注意店方這批口罩不是現貨，第一批需要 7 月中上旬才到貨。買家需要注意要預先付款，但口罩是「一個月期貨」的風險。

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▲ 中衛口罩成人50個裝

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店方發售的中衛口罩如下:

1.成人尺寸 175mm x 95mm

售價 $118盒/50個

▲ 中衛口罩提供多種顏色選擇

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2.小童尺寸140mm x 90mm (適合4歲或以上)

售價 $108盒/30個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

▲ 中衛小童口罩

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