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【附直購連結】香港網上書店售台製型格中衛口罩 共有14 種顏色! 成人/兒童口罩每盒售$108起

行內熱話 03:36 2020/06/08

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台灣製造的中衛口罩提供多色型格口罩，吸引不少港人選購。惟其售價偏高。雖然用戶可以自行到台灣網站購買，而且亦直送香港 (詳細方法按此瀏覽)，但始終較麻煩。主要售賣兒童書籍的網店 13bstore.com 表示，正預購各種顏色的中衛口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

近日香港人不是愛好日本口罩，反而是台灣製口罩，尤其是多色型格的中衛口罩。普通中衛口罩在香港一般網店售約 $200盒，13bstore.com 卻售 $108 起。店方提供成人和小童尺寸的中衛多色口罩，當中成人款提供的顏色達 14 種，包括大熱的:深丹寧、櫻花粉、薰衣紫、黑和月河藍等等，十分齊全﹔小童則有 3 種顏色。店方指口罩數量有限，售完即止!

但注意店方這批口罩不是現貨，第一批需要 7 月中上旬才到貨。買家需要注意要預先付款，但口罩是「一個月期貨」的風險。

【其他內容】【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產ComNSafe Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個

中衛口罩成人50個裝

【其他內容】【附購買連結】新港產口罩廠開始生產! Vannex Mask Level 3 認證口罩 現貨售 $135/50個起
 
店方發售的中衛口罩如下:

1.成人尺寸 175mm x 95mm
售價 $118盒/50個

中衛口罩提供多種顏色選擇

>>>口罩訂購連結

【其他內容】  【香港製．夠透氣】醫護集團推自家品牌香港製造 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

2.小童尺寸140mm x 90mm (適合4歲或以上)
售價 $108盒/30個

>>>口罩訂購連結

【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

中衛小童口罩

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撰文 : 張文啟

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