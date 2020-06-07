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【再次發售】港廠 Avant 開賣 6 月口罩貨 Level 1 口罩賣$125 盒/50個

行內熱話 23:42 2020/06/07

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香港口罩廠 Avant Science Company 表示，將在本周三再次開賣口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次 Avant Science Company 口罩開賣詳情如下:

開賣日期: 6 月 10 日星期三 15:00

口罩售價: $125 盒/50個 (25個口罩為一袋包裝，一盒共2袋)
口罩尺寸: 175mm x 90mm 成人 (藍色)，已調整口罩開合性
口罩規格: ASTM Level 1 (BFE99.6%, PFE95.6%) 

【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

Avant Science 口罩

口罩購買網址: 會於 6月10日 14:59 公布在廠方 FB 專頁上

取貨點 : 請按此參考  

Avant Science官方網址

【其他內容】  【香港製．夠透氣】醫護集團推自家品牌香港製造 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

【其他內容】 品牌曾獲消委會推薦! EG 推台灣製 BFE/PFE/VFE>99% 中童口罩 每盒售$35

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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