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【台製口罩色誘買家】免炒價直送香港! 中衛口罩追加新色發售 六色口罩售 $78/50個起 【中衛口罩網購一文睇盡】

業界頭條 17:52 2020/06/07

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台製口罩不單有品質有保證，由於台廠又可以成功捉緊用戶愛美的天性，推出多彩口罩應市，令銷售量大大提高，說的是台灣中衛口罩。在香港購買台灣中衛 CSD 口罩不但要食炒價，而且款式不多。但其實大家可也可在在台灣網站直接購買中衛口罩，而且直送香港!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

早前也有幾個台灣網購平台開賣中衛 CSD 口罩(詳情按此瀏覽)，今次即將發售的是台灣的博客來網購平台。博客來剛又更新了關於中衛口罩的發售款式資料和開售時間。

中衛口罩追加新色發售

博客來較其他台灣網購平台有優勢的地方，是買家購物後可把口罩直寄香港，在香港便利店收件。郵費則按不同產品而定，但網方提供的郵費算合理。直送香港資料按此瀏覽。 

 【其他內容】【附購買連結】代理供貨!網店售台製康匠成人/小童口罩! 平均售$90/50個已包郵

博客來的中衛口罩亦可直送香港

博客來最新更改開賣時間為 6 月 9 日早上 11 時。當日發售的中衛 CSD 口罩款式亦會增加。包括平面深丹寧、櫻桃紅、櫻花粉、薰衣紫、軍綠和 3D 立體款酷黑口罩。售價由 $300 台幣($78 港幣) 起，最貴是 3D 款，售 $499 台幣(約 $130 港元)。

 【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

 博客來口罩購買連結 << (6 月 9 日早上 11 時才開賣)

1.中衛平面口罩深丹寧 << 直購連結

中衛 醫療口罩深丹寧

【其他內容】 【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產ComNSafe Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個

2.中衛平面口罩櫻桃紅 << 直購連結

中衛 醫療口罩櫻桃紅

3.中衛平面口罩櫻花粉 << 直購連結

【其他內容】 【直逼$50大關】口罩大劈價! 深水埗小店賣AWEI三層口罩 一盒50個售$59

中衛醫療口罩櫻花粉

4.中衛平面口罩薰衣紫 << 直購連結

中衛醫療口罩薰衣紫

【其他內容】 【附訂購連結】台灣製宏瑋醫療口罩 最平售 $88 盒/50個

5.中衛平面口罩軍綠 << 直購連結

中衛 醫療口罩軍綠

【其他內容】 【終平過$100】 港廠 Pasion Level 1 獨立包裝口罩售 $98/50個 在 Sogo 有現貨賣啦!

6.中衛3D 立體款酷黑口罩  << 直購連結

中衛醫療3D立體口罩酷黑

【其他內容】  【開賣注意!】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房有售 賣$145盒/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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