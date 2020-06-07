【台製口罩色誘買家】免炒價直送香港! 中衛口罩追加新色發售 六色口罩售 $78/50個起 【中衛口罩網購一文睇盡】

台製口罩不單有品質有保證，由於台廠又可以成功捉緊用戶愛美的天性，推出多彩口罩應市，令銷售量大大提高，說的是台灣中衛口罩。在香港購買台灣中衛 CSD 口罩不但要食炒價，而且款式不多。但其實大家可也可在在台灣網站直接購買中衛口罩，而且直送香港!

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早前也有幾個台灣網購平台開賣中衛 CSD 口罩(詳情按此瀏覽)，今次即將發售的是台灣的博客來網購平台。博客來剛又更新了關於中衛口罩的發售款式資料和開售時間。

▲ 中衛口罩追加新色發售

博客來較其他台灣網購平台有優勢的地方，是買家購物後可把口罩直寄香港，在香港便利店收件。郵費則按不同產品而定，但網方提供的郵費算合理。直送香港資料按此瀏覽。

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▲ 博客來的中衛口罩亦可直送香港

博客來最新更改開賣時間為 6 月 9 日早上 11 時。當日發售的中衛 CSD 口罩款式亦會增加。包括平面深丹寧、櫻桃紅、櫻花粉、薰衣紫、軍綠和 3D 立體款酷黑口罩。售價由 $300 台幣($78 港幣) 起，最貴是 3D 款，售 $499 台幣(約 $130 港元)。

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博客來口罩購買連結 << (6 月 9 日早上 11 時才開賣)

1.中衛平面口罩深丹寧 << 直購連結

▲ 中衛 醫療口罩深丹寧

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2.中衛平面口罩櫻桃紅 << 直購連結

▲ 中衛 醫療口罩櫻桃紅

3.中衛平面口罩櫻花粉 << 直購連結

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▲ 中衛醫療口罩櫻花粉

4.中衛平面口罩薰衣紫 << 直購連結

▲ 中衛醫療口罩薰衣紫

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5.中衛平面口罩軍綠 << 直購連結

▲ 中衛 醫療口罩軍綠

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6.中衛3D 立體款酷黑口罩 << 直購連結

▲ 中衛醫療3D立體口罩酷黑

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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