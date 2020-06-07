【直逼$50大關】口罩大劈價! 深水埗小店賣AWEI三層口罩 一盒50個售$59

香港口罩供應充足，一些吸引力不高的口罩，降價幅度十分大，尤其是中國品牌口罩。深水埗電子特賣城表示，正開賣 AWEI 三層口罩，當中成人口罩只售 $59/50個!

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深水埗電子特賣城指，正發售 AWEI 三層口罩，成人口罩售 $59盒/50個，中童(尺寸:145x90mm)反而較貴，售 $59/50個。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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