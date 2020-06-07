【附購買連結】唔駛抽籤! 港廠 Good Mask 售超透氣 3E 99% 高防護中童/成人納米口罩 $178 盒

香港口罩廠 Good Mask 上周才開買完口罩，今次又再推出中童及納米成人口罩發售。

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Good Mask 在 FB 表示，因應用戶需要，今次再開賣中童及納米成人口罩。廠方又詳情解釋納米口罩比傳統口罩的優點。廠方指納米是靜電最強的物質，而且因為納米薄膜的通氣孔只有 30 至 70納米，SARS 跟 H1N1 等病毒的大小是 100 納米，可以阻隔病菌進入。但另一方面，納米醫療防護膜有 90% 也是通氣孔，所以透氣非常好，適合夏天使用。

▲ Good Mask 成人納米口罩

傳統口罩採用的熔噴布當有濕氣會降低防護效能，但係納米醫療防護薄膜不會有所影響。此外，納米膜可以防油性粒子>95%，熔噴布就無法阻隔。

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今次廠方發售的口罩包括:



成人納米口罩 (175*95mm)

-BFE/PFE/VFE 99%

Good Mask 納米口罩 $178/30片(獨立包裝)

▲ Good Mask 納米中童口罩

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中童口罩 (145*95mm)

-BFE/PFE/VFE 99%

Good Mask child 99 $138/30片 (獨立包裝)

Good Mask child 99 $168/50片 (50片包裝)

Good Mask child 納米口罩 $178/30片 (獨立包裝)

▲ Good Mask 99 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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