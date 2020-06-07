【開賣注意!】比廠方賣得更平! 香港製理的 Level 3 口罩藥房有售 賣$145盒/50個

香港理的口罩一定為用戶推崇，上周廠方曾開賣香港製造的50 個裝理的 Level 3 口罩，更僅幾分鐘就賣完。無法購買香港製理的 Level 3 口罩的市民別失望，因有部分藥房已返貨。

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有網民在 FB 群組表示，發現西灣河有藥房有少量理的 Level 3 口罩發售，售價為見 $145盒/50個，比官方開賣的 $150/50個更平(詳情按此瀏覽)，但官方是包郵。

由於只有少量貨，現在口罩當然已售罄。但如果大家都想購買香港製理的 Level 3 口罩的話，不妨向就近或相熟藥房查詢，是否有返香港製理的 Level 3 口罩售賣。

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▲ 西灣河藥房有少量理的 Level 3 口罩發售(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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