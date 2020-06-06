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世衛又改口! 鼓勵大眾需要戴口罩!

行內熱話 23:36 2020/06/06

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世界衛生組織 (WHO)  最新公布指，根據各個最新研究報告，建議大眾需要佩戴口罩，避免新型冠狀病毒傳播。 

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世界衛生組織最新的建議指，鼓勵市民在緊迫的環境，如商店、街道等，或在容易傳染病毒的場所下，必須佩戴口罩。在正確使用的口罩情況之下，口罩是一道屏障，有效阻擋可傳播病毒的飛沫。但世界衛生組織強調，戴口罩只是防護手段之一，還需要配合其他防疫措施。 

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世界衛生組織之前表示，無病癥或無病的人不用戴口罩，建議醫護人員才需要戴上醫療口罩。 

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撰文 : 張文啟

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