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【附購買連結】新港產口罩廠開始生產! Vannex Mask Level 3 認證口罩 現貨售 $135/50個起

行內熱話 14:48 2020/06/06

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雖然香港口罩供應穩定，但新的香港口罩廠愈來愈多，今次介紹的是 Vannex Mask。Vannex Mask 走的是高防護路線，因其口罩已獲 Level 3 級數認證。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Vannex Mask 生產口罩廠房位於上水,無塵車間已通過ISO14644 Class8標準，完全香港製造。口罩已經美國 Nelson Labs 進行測試，達到ASTM F2100-19 Level 3 標準。Vannex Mask 已經生產口罩並出貨，現在有現貨發售。

Vannex Mask 口罩廠房

Vannex Mask 口罩規格
-BFE>99%
-PFE>99%
-VFE>99%
-口罩顏色天藍色
-1盒50個
-口罩尺寸：175mm x 95mm
-三層掛耳式

Vannex Mask 口罩

【其他內容】 醫護集團推自家品牌 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

口罩售價:

1.一盒 (50 個)售 $150
2.四盒售 $560
3.Vannex Mask 6個月計劃$810 (平均一盒 $135),每個月頭10號前出貨

【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

【其他內容】 品牌曾獲消委會推薦! EG 推台灣製 BFE/PFE/VFE>99% 中童口罩 每盒售$35

Vannex Mask 口罩已出貨

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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