【附購買連結】新港產口罩廠開始生產! Vannex Mask Level 3 認證口罩 現貨售 $135/50個起

雖然香港口罩供應穩定，但新的香港口罩廠愈來愈多，今次介紹的是 Vannex Mask。Vannex Mask 走的是高防護路線，因其口罩已獲 Level 3 級數認證。

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Vannex Mask 生產口罩廠房位於上水,無塵車間已通過ISO14644 Class8標準，完全香港製造。口罩已經美國 Nelson Labs 進行測試，達到ASTM F2100-19 Level 3 標準。Vannex Mask 已經生產口罩並出貨，現在有現貨發售。

▲ Vannex Mask 口罩廠房

Vannex Mask 口罩規格

-BFE>99%

-PFE>99%

-VFE>99%

-口罩顏色天藍色

-1盒50個

-口罩尺寸：175mm x 95mm

-三層掛耳式

▲ Vannex Mask 口罩

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口罩售價:

1.一盒 (50 個)售 $150

2.四盒售 $560

3.Vannex Mask 6個月計劃$810 (平均一盒 $135),每個月頭10號前出貨

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▲ Vannex Mask 口罩已出貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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