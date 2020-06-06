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【終平過$100】 港廠 Pasion Level 1 獨立包裝口罩售 $98/50個 在 Sogo 有現貨賣啦!

行內熱話 14:13 2020/06/06

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香港口罩廠 Pasion 推出的口罩，以平價和 Level 1 標準的獨立包裝作主打。不過要買到 Pasion 口罩有點困難。不過近來 Pasion 在 Sogo 設立展銷位，方便市民選購口罩和其他清潔用品。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

其實廠方在 Sogo 已發售口罩多日，有網民更在 FB 群組報料，口罩售價僅 $98 盒。如果大家有興趣的話，可以到銅鑼灣 Sogo，睇睇是否仍有現貨。Pasion 口罩在 Sogo 售 $98/50個，為獨立包裝，每人限買2 盒。口罩規格可按此瀏覽

同場其他消毒用品均以愛心價八折發售。地址:銅鑼灣 Sogo 10F 家品部

【其他內容】 醫護集團推自家品牌 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

【其他內容】 品牌曾獲消委會推薦! EG 推台灣製 BFE/PFE/VFE>99% 中童口罩 每盒售$35

Pasion 口罩在 Sogo 發售 (網民圖片)

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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