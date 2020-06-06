【附訂購連結】台灣製宏瑋醫療口罩 最平售 $88 盒/50個

台灣口罩出口已在 6 月 1 日解禁，所以香港有不少網店提供台灣口罩訂購。具有實體門市的 Rabbit n Radish，開售台灣製宏瑋醫療口罩。

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台灣製宏瑋醫療口罩特點如下:



-病毒過濾效率 > 99%

-通過多項安全標準

-鼻位有膠線調節

-良好透氣功能，適合長時間配戴

-通過台灣紡織TTRI實驗室安全多項檢驗

-有效阻擋細菌、體液、飛沫、灰塵、花粉、懸浮微粒等...

-有效過濾如金黃色葡萄球菌等細菌

-安全無毒

-通過台灣CNS14774 標準認證T5017:2018

-美國ASTM F2101-19

-通過台灣第一等級醫療器材許可證

-尺寸：約9.5cm x 17.5cm

-顏色隨機

-一盒50個

▲ 台灣製宏瑋成人醫療級三層平面口罩

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口罩售價:

1盒 $98/盒

2盒 $93/盒

4盒 $88/盒

約8月初到港，可門市免費自取

>>>>口罩購買連結 (留言訂購)

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▲ 台灣製宏瑋成人醫療級三層平面口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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