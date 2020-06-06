【附訂購連結】台灣製宏瑋醫療口罩 最平售 $88 盒/50個

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【夏日之口罩】超透氣．高防護! 日本製 Iris Healthcare 新口罩息快適本月將推出市面
台灣口罩出口已在 6 月 1 日解禁，所以香港有不少網店提供台灣口罩訂購。具有實體門市的 Rabbit n Radish，開售台灣製宏瑋醫療口罩。
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
台灣製宏瑋醫療口罩特點如下:
-病毒過濾效率 > 99%
-通過多項安全標準
-鼻位有膠線調節
-良好透氣功能，適合長時間配戴
-通過台灣紡織TTRI實驗室安全多項檢驗
-有效阻擋細菌、體液、飛沫、灰塵、花粉、懸浮微粒等...
-有效過濾如金黃色葡萄球菌等細菌
-安全無毒
-通過台灣CNS14774 標準認證T5017:2018
-美國ASTM F2101-19
-通過台灣第一等級醫療器材許可證
-尺寸：約9.5cm x 17.5cm
-顏色隨機
-一盒50個
【其他內容】 醫護集團推自家品牌 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售
口罩售價:
1盒 $98/盒
2盒 $93/盒
4盒 $88/盒
約8月初到港，可門市免費自取
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟