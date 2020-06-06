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【夏日之口罩】超透氣．高防護! 日本製 Iris Healthcare 新口罩息快適本月將推出市面

行內熱話 03:12 2020/06/06

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現時香港已進入夏日，相信大家都試過戴口罩後十分悶熱、甚而難以呼吸情況。為解決此問題，日本口罩廠 Iris Healthcare 就推出新口罩「息快適」。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Iris Healthcare 這款新口罩是日本製造，廠方指是決定由中國搬回日本的宮城新建廠房生產(詳情按此瀏覽)。

Iris Healthcare  息快適亦採用貼身口罩設計

【其他內容】 醫護集團推自家品牌 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

息快適是針對改善夏日戴口罩的問題而來，新口罩採用新物料設計，特別強調透氣度。從廠方介紹可見，此新口罩能有效減低用戶口部面側的溫度，減低悶熱感，令用戶在炎炎夏日中仍感到涼快、舒適。當然它也有齊 BFE/PFE/VFE 99％ 防護，既高防、又透氣!

Iris Healthcare  新口罩息快適透氣度高

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Iris Healthcare  息快適可令用戶感到更涼快

【其他內容】 品牌曾獲消委會推薦! EG 推台灣製 BFE/PFE/VFE>99% 中童口罩 每盒售$35

Iris Healthcare  息快適口罩同樣支援 99% 防護

廠方將於今月中推出成人版本，中童/女士版會在 9 月推出，售價為 498 日元/7片。希望日後可以在香港都可以買到此款高質口罩。

口罩官方網址

Iris Healthcare  息快適

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撰文 : 張文啟

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