【附購買方法】新香港口罩廠 TruCare 只賣現貨! Level 2 口罩售 $110/50個

雖然香港口罩供應穩定，但新的香港口罩廠愈來愈多，今次介紹的是 TruCare。

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TruCare 的廠房位於屯門工業中心，自 2 月起開始計劃在香港建立口罩工廠，經過數月的籌備，TruCare 已成功建立自己的無塵車間(ISO 14644-1 無塵車間認證 (ISO Class 8))和口罩生產線，現時開始生產口罩。根據廠方提供的資料，現是口罩已達 ASTM F2100 Level 2 標準 (按此瀏覽證書)， PFE/BFE 皆 > 98%。現時廠方主要生產成人口罩，亦將推動中童口罩。

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▲ TruCare 口罩

TruCare 口罩規格

細菌過濾效率測試 ⩾98%

微粒過濾效率測試 ⩾98%

壓力差測試 <5.0 mm H₂O/cm²

通過合成血液滲透阻力測試(120mmHg)

可燃性測試 Class 1

非獨立包裝、每盒50個

尺寸：175mm*95mm

顏色： 藍色

TruCare 口罩售價



1.成人口罩

網上訂購： $120/盒 (按此購買)

屯門工廠購買：$110/盒

(需直接到屯門新平街2號屯門工業中心E座7樓4室購買現貨口罩，開放時間逢星期一至六上午九時至下午八時)

2.中童口罩（即將推出）

售價: $130

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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