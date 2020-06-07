  • 25°C
香港時間 : 2020607日 (日) 11:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

用 VPN 萬無一失？如何保障企業個人網絡私隱

博客論壇 11:17 2020/06/07

分享：

先大家會問甚麼是 VPN（虛擬專屬網絡）？大家在瀏覽網頁時，其實很多時間都是赤裸裸暴露在互聯網上，開啟 VPN，我們便如走進一條加密「隧道」，外面的人（包括黑客）無法知道是誰在隧道內、帶甚麼資料、向哪裏進發；近期因為新冠肺炎疫情關係，很多人在家工作，都會利用 VPN 進入公司的網絡，只要公司的網絡保安足夠，其他人便無法從中截取資料。

一般用戶也可以利用坊間的 VPN 服務，到互聯網瀏覽網頁，或者使用其他程式等。並不代表有了 VPN 就會萬無一失，如果希望保障自己的私隱，例如在使用社交平台時，便不要利用真實姓名，以及留下真實個人資料。除此，大家更加可以使用瀏覽器上面的「無痕模式」，這樣便可以進行秘密瀏覽，而瀏覽器不會記錄你的活動資料。

【相關文章】 免費連接全球 VPN 翻牆 OpenVPN Connect 突破美日限制

現在互聯網是雲端服務的世代，大家都會將很多檔案放在雲端儲存服務，但其實這些服務供應商是否會查看雲端服務內的用戶檔案？又或者你的帳戶會否被黑客盜取？ 其實大家除了可以建立自己的雲端伺服器外，也可以考慮將一些重要的檔案進行加密，然後才放上雲端儲存服務，這樣做便可以減低資料洩漏的風險。

同樣問題亦會發生在公共電郵系統，假如大家不確定自己的電郵會否遭受黑客攻擊或者盜取，除了可以選擇自設電郵伺服器（不過也要面對很多病毒及垃圾電郵的問題），在傳送重要資料之前應該將檔案加密，減低資料失竊的風險。

【相關文章】怕網絡長城封鎖香港？朱克伯格正找方法繼續提供 FB．WhatsApp 服務

還有一樣更重要的方法是建立「個人防火牆」，即是大家要經常小心留意自己在網上一舉一動，不要在社交媒體或其他平台留下太多個人資料，例如日常的生活照，也是一種個人的資料。

大家要時刻提高警覺，不要隨便開啟不明來歷的互聯網連結，日常做足安全措施，除了利用 VPN 瀏覽互聯網之外，也要安裝可靠的保安軟件，並且定期更新作業系統等等，確保自身的網絡平安。

【相關文章】Home Office 效率高？中小企營運挑戰大

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Daniel Aleksandersen、Richard Patterson

撰文 : 方保僑（香港資訊科技商會榮譽會長）

相關文章

【WFH】Home Office 有效？工作在疫症蔓延時
2020/02/13
【WFH】Home Office 有效？工作在疫症蔓延時
【佛系 VPN 永久免費】出 Trip 外遊上網破火牆 免私隱外洩
2020/01/22
【佛系 VPN 永久免費】出 Trip 外遊上網破火牆 免私隱外洩
雲端 創新科技及應用 網絡保安 港區國安法 國安法 新冠肺炎疫情 在家工作 新冠肺炎 VPN 私隱條例

下一篇文章

改善跟稅局溝通　肺炎疫情企業稅務安排Tips（下）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹