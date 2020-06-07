用 VPN 萬無一失？如何保障企業個人網絡私隱

先大家會問甚麼是 VPN（虛擬專屬網絡）？大家在瀏覽網頁時，其實很多時間都是赤裸裸暴露在互聯網上，開啟 VPN，我們便如走進一條加密「隧道」，外面的人（包括黑客）無法知道是誰在隧道內、帶甚麼資料、向哪裏進發；近期因為新冠肺炎疫情關係，很多人在家工作，都會利用 VPN 進入公司的網絡，只要公司的網絡保安足夠，其他人便無法從中截取資料。

一般用戶也可以利用坊間的 VPN 服務，到互聯網瀏覽網頁，或者使用其他程式等。並不代表有了 VPN 就會萬無一失，如果希望保障自己的私隱，例如在使用社交平台時，便不要利用真實姓名，以及留下真實個人資料。除此，大家更加可以使用瀏覽器上面的「無痕模式」，這樣便可以進行秘密瀏覽，而瀏覽器不會記錄你的活動資料。

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現在互聯網是雲端服務的世代，大家都會將很多檔案放在雲端儲存服務，但其實這些服務供應商是否會查看雲端服務內的用戶檔案？又或者你的帳戶會否被黑客盜取？ 其實大家除了可以建立自己的雲端伺服器外，也可以考慮將一些重要的檔案進行加密，然後才放上雲端儲存服務，這樣做便可以減低資料洩漏的風險。

同樣問題亦會發生在公共電郵系統，假如大家不確定自己的電郵會否遭受黑客攻擊或者盜取，除了可以選擇自設電郵伺服器（不過也要面對很多病毒及垃圾電郵的問題），在傳送重要資料之前應該將檔案加密，減低資料失竊的風險。

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還有一樣更重要的方法是建立「個人防火牆」，即是大家要經常小心留意自己在網上一舉一動，不要在社交媒體或其他平台留下太多個人資料，例如日常的生活照，也是一種個人的資料。

大家要時刻提高警覺，不要隨便開啟不明來歷的互聯網連結，日常做足安全措施，除了利用 VPN 瀏覽互聯網之外，也要安裝可靠的保安軟件，並且定期更新作業系統等等，確保自身的網絡平安。

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Photo：Daniel Aleksandersen、Richard Patterson