【父親節優惠】 網店推限時折扣! Protector/Pasión 口罩難得有折! 最平$93盒起

臨近父親節，不少商店都推出優惠，榴槤貴族 Mr Durian 網店推出限時折扣優惠。

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榴槤貴族表示，在 6 月 5 號至 6 月 20 號期間，網店中的「Durian TV」貨架所有貨品皆有 95 折優惠，加上部分產品本身已經有優惠，換言之是折上折!當中更包括大熱的港牌 Protector 獨立包裝口罩(原價:$98/30個) (代理資料按此瀏覽)，和港產 Pasión 口罩(原價$128/50個) (規格按此瀏覽)。

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▲ Pasión 口罩

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▲ Protector 獨立裝口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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