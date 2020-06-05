  • 30°C
香港時間 : 2020605日 (五) 22:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【父親節優惠】 網店推限時折扣! Protector/Pasión 口罩難得有折! 最平$93盒起

行內熱話 21:32 2020/06/05

分享：

 臨近父親節，不少商店都推出優惠，榴槤貴族 Mr Durian 網店推出限時折扣優惠。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

榴槤貴族表示，在 6 月 5 號至 6 月 20 號期間，網店中的「Durian TV」貨架所有貨品皆有 95 折優惠，加上部分產品本身已經有優惠，換言之是折上折!當中更包括大熱的港牌 Protector 獨立包裝口罩(原價:$98/30個) (代理資料按此瀏覽)，和港產 Pasión 口罩(原價$128/50個) (規格按此瀏覽)。

【其他內容】 品牌曾獲消委會推薦! EG 推台灣製 BFE/PFE/VFE>99% 中童口罩 每盒售$35

Pasión 口罩

 口罩和其他商品購買連結<<

【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

【其他內容】 醫護集團推自家品牌 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

Protector 獨立裝口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【仲有得賣?】$69.9 屈臣氏Level 2 / $99 Protector 口罩 今日屈臣氏快閃開賣!
今日
【仲有得賣?】$69.9 屈臣氏Level 2 / $99 Protector 口罩 今日屈臣氏快閃開賣!
【得物無所用?】聖保祿醫院貼告示不接受訪客佩戴 CuMask 入內! 醫院範圍需佩戴外科口罩
今日
【得物無所用?】聖保祿醫院貼告示不接受訪客佩戴 CuMask 入內! 醫院範圍需佩戴外科口罩
【附訂購方法】Schutz 德保兒童口罩 獨立包裝超平售$49/50個
今日
【附訂購方法】Schutz 德保兒童口罩 獨立包裝超平售$49/50個
商業營銷 健康美容 健康問題 著數優惠 疫情 父親節 口罩

下一篇文章

【得物無所用?】聖保祿醫院貼告示不接受訪客佩戴 CuMask 入內! 醫院範圍需佩戴外科口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹