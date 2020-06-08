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【疫市營商】買糭送龍蝦？酒店和網購趕推優惠迎端午・父親節

商管策略 12:27 2020/06/08

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端午節和父親節即將來臨，逢大時大節各大品牌都施展渾身解數。在新冠肺炎疫情零售市道低迷，大部分糭零售店不敢加價，推出各式各樣的平價優惠；酒店和網購平台則採取另類策略，標榜低價錢享受頂級食材、買糭送海鮮，以及利用包裝取勝應有盡有，總之以「收服失地」為上。

香港帝苑酒店採用「創新融合」策略，選用頂級食材元素，以高質素招徠。採用鹿兒島豚肉櫻花蝦，以帕爾馬火腿混搭黑松露，另一款健康有營食品「紫米粽」，用沖繩黑糖配搭紫薯蓉為今年端午節的賣點，於 6 月 16 日「早鳥優惠」以港幣 210.8 元及 125.8 元出售。

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香港電視網購平台 HKTVmall 應節以「『糭』有你心」為主題應節促銷，推出很多精選端午糭，當中非常「吸精」標示超值優惠價港幣 199 元 4 隻鹹肉糭，但買糉附加 2 隻龍蝦更是聞所未聞，Siam 品牌推出的「龍粽精華套餐」有 2 隻熟龍蝦共重約 680 克 和 4 隻咸肉粽共約 800克，這個套餐約 3 至 4 人份量。

另外，逾九十多年歷史的老字號五芳齋，繼上年開始跟迪士尼品牌合作後，今年以「米妮」為主要包裝買點，「迪士尼白玉香糯粽」4 隻售值港幣 39.9元。

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米芝蓮一星的香港逸東酒店中菜廳逸東軒為慶祝父親節，於 6 月 12 至 21 日推出兩款父親節嚐味套餐，兩款套裝主菜蒜茸蒸開邊波士頓龍蝦、十頭鮑魚扣花膠及清蒸東星斑，4人餐價值港幣 3,280 元及 6 人餐 4,800 元，只適用午市和晚市。

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Photo: Pexels

撰文 : 鍾采餘

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