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【疫市營商】JR 東日本計劃 4 年開 100 間無人便利店 可降低新冠肺炎感染風險

數碼轉型 21:11 2020/06/05

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無人便利店曾經是個熱潮，但最後似乎不太成功。不過隨著新冠疫情爆發，東日本鐵路公司（JR 東日本）將加快無人便利店的開店速度，認為可減少人與人之間的接觸，同時可解決日本勞動力不足的問題。

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據共同社報道，JR 東日本希望藉這次疫情，4 年內開 100 間無人便利店。現時山手線新車站「高輪 Gateway 站」已在 3 月開張，店內安裝了約 50 個攝像頭，能夠準確捕捉顧客的動作，店內不設收銀台，只需在通過出口時拍交通卡就完成結算。

報道指無人店最大的優勢是可大幅減省人力開支，只需定期補充貨品就可以營運。同時日本勞動力不足，無人店也可解決這方面的問題。

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撰文 : 何兆洋

疫情 日本 便利店 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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