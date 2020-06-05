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【得物無所用?】聖保祿醫院貼告示不接受訪客佩戴 CuMask 入內! 醫院範圍需佩戴外科口罩

行內熱話 21:07 2020/06/05

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特區政府在 5 月初，向全港市民每人發放一個可重用的「 CuMask 銅芯抗疫口罩」，以減輕市民在採購口罩上的壓力。不過，近日有私家醫院卻張貼告示，指醫院範圍內必須佩戴外科口罩，更以圖示表明其他種類口罩恕不接受，當中包括政府派發人人有份的 CuMask。 

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有網民在 Facebook 群組內發文並附上圖片，指聖保錄醫院內張貼告示指，醫院範圍內必須配戴外科口罩，其他種類（口罩）恕不接受，更以圖片舉例哪些口罩不合符外科口罩的要求，當中包括了政府派發的可重用 CuMask、氣閥口罩、布口罩及防毒面罩。而該名網民則指：「已 FC (Fact Checked)，正苦呀婆底褲係無 X 用」，意指政府派發的口罩對防禦病毒方面起不了太大作用。

帖文隨即引來大量網民轉發關注，記者亦致電聖保祿醫院就有關事宜作查詢，不過在截稿前，醫院方面仍未有回覆。

事實上，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾建議，出現發燒、呼吸道感染病徵者、接受家居檢疫者、確診或懷疑個案者及其緊密接觸者，以及到醫院及老人院等高危地方人士，應避免使用 CuMask，以防口罩表面帶有病毒，在清洗期間增加傳播風險。

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撰文 : 徐慧兒

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