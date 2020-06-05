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【快過政府!】古天樂派基層電影工作者援助金 黃夏蕙等藝人 Show 支票答謝

行內熱話 21:05 2020/06/05

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香港演藝人協會會長古天樂，於 4 月 27 日發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，向基層電影工作者發放援助金，讓業界同工能夠同渡逆境，每人最多可獲 HK$9,000。事隔個多月後，黃夏蕙、麥長青等藝人已收到有關款項，並出 FB post show 支票以作答謝，可謂快過政府全民派 HK$1 萬。 

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雖然盛惠 HK$9,000 的基層電影工作者援助金，不算上是天文數字，但在現時的逆境下送暖，一眾業界同工都頓感安慰。黃夏蕙、麥包麥長青等藝人近日就收到有關款項，並出 FB post show 支票答謝。夏蕙姨的 post 寫上：「女人見到錢就開心，這是常識吧！多謝香港演藝人協會體恤和關心幕前同幕後的工作人員，我和徐寶鳳、魏秋樺和契仔楊峰感到娛樂圈有情有意！我們太愛會長古天樂、各電影公司和贊助人。」至於麥包就表示：「感謝香港演藝人協會為有需要的同業送上關懷和支援！」

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撰文 : 蘇家華

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