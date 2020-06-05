【附訂購方法】Schutz 德保兒童口罩 獨立包裝超平售$49/50個

幼稚園即將復課，不少家長都忙於選購兒童口罩。明尚 Baby 表示，將開售 Schutz 德保學齡前兒童口罩。

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網上藥房明尚 Baby 表示，今次發售的兒童口罩大小為 127mm x 84mm，只適合較小的兒童使用。注意今次發售口罩數量為 200 盒，將以抽籤形或售賣，中籤實會獲店方通知購買。

▲ Schutz 德保兒童口罩

德保學齡前兒童口罩規格

- BFE 高達 99%

- ISO 13485標準‎認證

- 包裝: 50個 (獨立包裝)

- Size: 127mm W x 84mm H

- 每盒售價: $49 (每人限購一盒)

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口罩訂購方法



1.Like & Follow「明尚Baby」專頁 ，並設定為「搶先看」

2.Tag 3個朋友

3.填寫登記表格 按此

(每個登記只限登記一次，一經登記不能修改，重覆登記將會被取消資格。)

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【截止登記日期及時間】

現在起至2020年6月7日(星期日) 23:59時結束

【抽籤日期】

2020年6月8日 (星期一)



【公佈及結果通知】

- 公佈日期 : 2020年6月9日 (星期二)

- 結果會在 Facebook 公佈及於 2020年 6月9至11日內陸續以 WhatsApp 個別通知

【產品付款及領取須知】

- 付款及領取時須出示相關截圖以符合活動要求

- 中籤者會以 WhatsApp 形式個別通知，並須於限期 (2020年6月11至21日) 內到已選定之明尚社區藥房門市付款及領取，逾期無效。任何資料一經遞交, 恕不接受修改。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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