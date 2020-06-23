▲ 飛揚電腦負責人葉子揚。

數碼相機以至一般手機，流動行充電器（俗稱：尿袋/奶媽）和記憶卡是必備配件；香港人愛旅行，對此需求更大。不過，新冠肺炎疫情「封關」下，香港人沒有機會出境旅遊，嚴重打擊記憶卡零售。在黃金電腦商場經營的「飛揚電腦設備」，公司負責人葉子揚形容，現時記憶卡銷情只可用「慘不忍睹」形容，亦透露其他電子產品零售商生意同樣跌 60%。

對黃金電腦商場生意早在農曆新年期間已受影響。葉子揚指：「新冠肺炎疫情爆發後貨物運輸成本上升 10%，加上香港人又無機會出門旅行，一來一回令市況更差。」葉子揚續指，現時相機和單反相機的記憶卡銷量跌超過一半，另外旅行專用的 Wi-Fi 路由器（俗稱：Wi-Fi 蛋）和流動行充電器等產品銷量亦下跌。

【相關文章】幼稚園面試改拍片 本地攝影室推後製剪片服務：生意好到做唔切

▲ 飛揚電腦設備公司負責人葉子揚。

其實記憶卡都有很多種，數碼相機用記憶卡銷情雖差，但以任天堂（Nintendo） Switch 遊戲記憶卡的銷量則不俗。葉子揚稱：「Switch 的升級記憶卡和手機的記憶卡的需求仍然有，銷量不太受疫情影響。」此外，不少在家工作的人士多用家中個人電腦，所以外置硬碟等儲存裝置銷量上升 50%，算是幫補到少少。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：Pexels.com