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創業奇情之「工業再出發」

行內熱話 15:24 2020/06/05

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那天傾盆大雨，Andrew 出席商會會議期間卻中途離場，他離開時全身濕透，雨水混雜了眼淚，他已看不清前路。會議期間，新任會長宣布香港已有超過 100 間口罩工廠，揚言會帶領工業再出發，眾人拍掌歡呼，唯獨 Andrew 眉頭深鎖。他記得年初響應政府呼籲，在香港設立口罩工廠，結果這個決定改變了他的一生。

Andrew 去年跟國內女友分手，結束共同經營的餐廳，賣掉國內物業，孑然一身。農曆新年期間在父親鼓勵下，毅然決定在港開設口罩工廠。「香港應該再次擁有工業，能做到自給自足，同時給年輕人多點磨練。」父親喜歡訴說當年，把在工廠認識 Andrew 媽媽的往事常常掛在嘴邊；當年兩人辛勞工作，捱過艱苦的歲月。新年過後，Andrew 和弟弟 Larry 投資畢生積蓄購入了兩條口罩生產線，惡夢隨之來臨。

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「你傻的嗎？買口罩機竟然要求試機。」兩兄弟被國內機械生產商拒諸門外，Larry 卑微的要求付款前試產 1 個口罩也不被接納，結果兩兄弟糊裏糊塗的買下兩條生產線並送到香港。「部機齒輪同刀片未能配合，一卡住就要重新調機，浪費很多材料。」Andrew 指一日生產數千個口罩已很夠運，另外原材料價錢經常浮動，Larry 概嘆控制不了生產成本。而痛苦的還有申請各種認證，時間冗長、手續繁複，全是兩人意料之外。

Larry 希望仿效其他工廠作預先銷售，不致令其資金鏈斷裂，但網站甫推出便受到網民攻擊，揶揄他們兄弟「發國難財」，指出香港口罩的價錢和質量不及內地。每位顧客訂貨後不斷查詢進度，兩兄弟每日要處理近千個電話和電郵回覆，非常吃力。他們最近請了兩位客戶服務員，算是減輕了點負擔，情況開始改善。

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兩人上月獲邀加入新成立的商會，他們期望得到本地口罩同業的幫助，結果發現業界面對同樣的困難及問題，而經常找上門的卻是一眾供應商，令人不厭其煩。那天會議期間，Andrew 在同業鼓勵下向會長提出，希望商會可以協助廠商融資，誰不知換來會長的當頭棒喝：「無錢就唔好搞廠，你當商會是『財仔』嗎？」Andrew 不甘示弱還擊，結果被逐出商會門外，感到不是味兒，他心中滿是疑問：「香港工業在這環境能再出發嗎？」

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就在最痛苦的時刻，兩兄弟發現了行業內的一道清泉，最好的其實已經在兩人身邊。他們發現公司的兩位客戶服務員不僅工作勤奮、態度認真，還永遠保持和藹親切的笑容。這兩位前空中小姐 Lucy 和 Pinky 紆尊降貴，當上了公司生招牌；兩人訓練有素，為客戶排難解紛，有時更幫忙安排出貨，不辭勞苦

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「我請了 3 位空姐及 1 位地勤。」「我請的是商務艙主管。」最近口罩同業間的話題離不開高質素的新同事，大部分也是航空業的前職員。「我和 Lucy 準備下月結婚，會一起努力做好工廠。」家人為 Andrew 及 Lucy 感到十分高興。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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Photo：Studio Incendo、Andy Enero

撰文 : 鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）

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