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【仲有得賣?】$69.9 屈臣氏Level 2 / $99 Protector 口罩 今日屈臣氏快閃開賣!

行內熱話 13:20 2020/06/05

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上星期五屈臣氏 WatsMask Level 2 香港產口罩開賣，因香港製造加上售價平，吸引力超大，各分店已極速售罄。本周一部分百佳分店曾開賣屈臣氏 Level 2 口罩賣 (詳情按此瀏覽)，今日原來部分屈臣氏門市也有得賣。

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今早不少屈臣氏分店開售屈臣氏 WatsMask Level 2 口罩，但大部分在 1 小時內已售罄。不過有部分屈臣氏分店，至今或仍有少量貨發售。例如有網民中午時在 FB 群組表示，上水墟馬會和尖沙咀美麗都大厦的屈臣氏分店仍有貨賣。

不少屈臣氏分店賣 WatsMask Level 2 口罩(網民圖片)

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此外，部分屈臣氏分店亦有售 Protector 口罩，但購買的客人不多，可能大部分人也是選擇購買屈臣氏 WatsMask Level 2 口罩。此 Protector 口罩為非獨立包裝，售 $99，有興趣的可到附近屈臣氏分店看看是否還有貨。事實上，現時惠康網店仍有此 Protector 口罩發售，詳情按此瀏覽

另有屈臣氏分店賣 Protector 口罩(網民圖片)

提提大家，這兩款口罩不是全線屈臣氏分店有得賣，不想撲空，可先致電附近的屈臣氏分店先查詢貨量才去買，祝好運!

【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

【其他內容】 醫護集團推自家品牌 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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