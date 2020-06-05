【疫市營商】虛擬展覽應用當旺　港企 EventXtra 獲新融資

有 90% 的展覽會因為新冠肺炎疫情而停辦，造就虛擬展覽新科技應用崛起。本地初創企業 EventXtra 早前宣布擴充亞太區業務，並獲得來自 UB Ventures 融資，同時宣布會加強投資日本市場。該公司聯合創辦人黃卓琛指現時未能透露金額數目，但強調對於公司未來成長十分重要。

目前已有 300 萬人次參與該公司提供的虛擬展覽應用，現時收入已達到港幣 8 位數。該公司另一創辦人陸啟哲認為，網上商務（B2B SaaS）類的虛擬展覽，於亞太地區的成長潛力最高。

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雖然 Zoom 與 Microsoft Teams 等多個網上會議工具應用在過去半年廣為大眾認識，但兩人皆認為這類協作工具，未能提供完整會議交流功能，而虛擬展覽的持續性比單次會議更高，能讓觀眾再次光臨，成本效益較高。

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