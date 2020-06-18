一顆平平無奇的樂高（LEGO）積木，竟然會成為企業和教育機構的培訓工具。積木可以讓用家表達意見，甚至可以增強團隊合作。有 LEGO 愛好者甚至到新加坡修讀 LEGO SERIOUS PLAY（LSP）課程考取資格，在香港推行這套創意啟發方法工具，適用於用個人解難能力（特別是在親子活動）和公司團隊培訓。

LSP 是引導會議、啟發思想與問題解決的流程。它是以討論形式為主的工作坊，並以 LEGO 積木為主要工具，能夠在會議中解決組織、團隊與個人問題，有效形成共識並達成策略擬定。

以自家產品提升創新能力

LSP 起源於 1995 年，當時電視和電腦遊戲發展蓬勃，改變兒童遊玩方式，衝擊兒童玩具市場。以積木起家的樂高因而制定策略應對，時為樂高總裁 Kjeld Kirk Kristiansen 對公司內部策略發展會議非常不滿，因為樂高是充滿想像力的公司，但這些會議沉悶又無建設性，故急需尋找工具提高公司創新能力－結果是用回自己公司產品：樂高積木。現時全球不少企業會透過 LSP 方式的會議加強運作效率及團隊共識，繼而制定發展方向。

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▲ Herbert早前與另一位LSP導師合作為一間銀行進行領袖訓練工作坊

投身LSP行業 以積木表示想法

Brick Learning Unlimited 創辦人李卓生（Herbert）LSP 的認證引導師， 不時會跟教育機構、非牟利機構（NGO）及企業等合作舉辦工作坊。他表示，每次都會為參加者提供主題，如在有次親子工作坊中便以「夢想」為題，讓小朋友用砌 LEGO 過程中表達自己的想法，令家長了解子女想法和如何協助他們完成夢想。LSP 亦適用於企業團隊訓練。李卓生解釋，用 Lego 的部件展示為團隊找到機會，同時可作個人反思，為公司團隊找出發展方向。

在新冠肺炎疫情下，工作坊生意難免受影響。李卓生指，LEGO 供應鏈亦受到影響，令部件無法出貨，他改為自行到店舖購買部件舉辦工作坊。除了舉辦 LSP 工作坊，Brick Learning Unlimited 最近跟本地拼砌達人組織 Legend Bricks 舉辦作品展，展出不同主題的 LEGO 作品，例如用它砌成的彩虹邨。

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▲ Brick Learning Unlimited 創辦人李卓生 (Herbert)

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