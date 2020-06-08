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【SME學堂】老闆親上陣直播賣電器　銷售額逾65億勝網紅促銷

商管策略 17:05 2020/06/08

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在直播風氣盛行的年代，不少企業會在社交平台直播促銷，甚至會邀請網紅或名人成為主持。中國內地早已玩至出神入化，香港化妝品牌亦有跟隨潮流，請網紅搞直播促銷；但內地更進一步，連家電大品牌老闆也粉墨登場，成為品牌的「生招牌」，打爛網紅飯碗！

格力電器網上推銷活動無邀請 KOL、知名人士成為公司的代言人，反而是由老闆董明珠「親征」！在早前的直播中，老闆更為公司帶來 65.4 億元人民幣的銷售額。

【相關文章】【疫市營商】中小企變身KOL宣傳產品 推廣達人：老闆應親自上陣

公司董事長董明珠更成為產品的代言人

3大原因令銷售額大升

格力電器董事長董明珠早前代表公司在網上直播帶貨，當天累計銷售額高達 65.4 億元人民幣，創下家電行業的直播銷售紀錄，更勝網紅明星代言促銷。董明珠由 4 月至 6 月共進行了 4 場直播，銷售額分別是：22.5 萬、3.1 億、7 億及 65.4 億元人民幣！銷售額爆炸式增長背後涉及 3 大致勝因素。

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（1） 完善的 IT 設備

QR-Code 追溯、網上成交、銷售分成等流程，甚至「簡單」如直播流暢度，在在需要 IT 系統的支持。格力開始做直播前，已經準備好相關配套。這套 IT 系統並不是專門為直播而準備的，而是早就準備好，這次正好應用在直播促銷活動。

(2) 清晰的區域劃分

在直播中賣貨，總會有一些不是由經銷商帶來的流量。那這些流量應該計算在哪一方？格力在經銷商體系中，及早做好了清晰的區域劃分，每一個送貨地址，都有對應的經銷商，所以就能很容易地把這些用戶分配給相應地區的經銷商，由經銷商完成售後服務，經銷商也能獲得相應的服務費。

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(3) 嚴格禁止跨區銷售

如果你是某區域的經銷商，不能想把格力電器賣到其他區域，因每部電器都有區域啟動碼，如果你賣到其他區域便無法啟動電器，電器就不能使用。這個技術上變相嚴格禁止產品跨區銷售。所以在直播中，不會出現經銷商藉著活動囤貨，到另一個地方跨區銷售的情況，因此不會破壞原有的銷售體系。

董明珠這次直播能為公司帶來 65.4 億元人民幣的銷售額，還有其他原因，如各個渠道配合，直播中對格力文化、格力技術的宣傳，以及這次直播的時間，也會影響直播的成效。由於大收旺場，格力決定再添食，本月 18 日將舉行「智惠618健康生活家」直播活動，看來又有一番熱話。

不僅直播主持，更化身「董姐」做格力生招牌，貫穿品牌營銷策略。

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Photo：WhisperToMe、格力電器

撰文 : 廖淑瑩

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