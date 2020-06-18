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【疫市營商】麵館銅鑼灣逆市擴張　主打雞料理分眾策略攻OL客

商管策略 18:32 2020/06/18

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招牌雞湯翅非常足料亦只售 78 元。

新冠肺炎肆虐，有中小企在疫情期間擴展規模，「樂湯雞麵館」近期將在銅鑼灣再開分店，利用體貼客人口味的營運宗旨逆市進軍市區。「樂湯雞麵館」兩間分店分別座落於太子、佐敦。太子店 3 年前開業，佐敦分店則在去年暑假落戶，今年 7 月他們將銅鑼灣逆市再開一間分店。

樂湯雞麵館店主 Tania Tam 表示。太子店舖位較細，客人經常要坐出門口，又因為料理非常熾熱甚至要用上砂鍋，夏天反而會是店舖淡季。另一方面坐出門口亦經常惹上食環（食物環境衞生署）並非長遠之計，遂決定再佐敦開分店。新舖更多座位之餘，又因全天候開冷氣，四季都能做生意，情況確比舊舖理想。

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「樂湯雞麵館」店主 Tania Tam 。

Tania 笑言兩間分店的口味有些微的差別，說：「太子那邊客人大部份是中年男人，喜歡較濃味道。佐敦店則多偏好淡口的 OL ，故此我們按客人意見調整兩店口味。當然，餐枱有食鹽提供，客人可以隨意調節喜愛的味道。」

樂湯雞麵館主攻雞料理，招牌菜色為雞湯翅。店員早上 9 點回來準備材料，12 點準時開業，由於雞容易煮老不再嫩滑，故需即叫即做，不能預先煮好加熱，每次要在客人落單後 10 至 15 分鐘內將食物送上餐枱，非常考功夫。

Tania 坦言香港做食店甚艱難，堅持用上等材料亦令營運壓力大增。她解釋：「出外吃飯時多多少少可以吃出對方用了甚麼級數的材料，近幾年香港食店用的材料參差，所以我們希望以材料吸引客人，但我們又不敢因此加價，畢竟要靠街坊口碑。所以便需要改為研究其他銷售策略，例如推出湯水、小食等副線產品，開拓客源又亦不令得失舊客。」

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每區食客的要求口味都有所不同。

Tania 指出不同地區的人都有不同習慣，策略要因時制宜，很多忠實客人經常提議她們在港島區開業， 這樣便不需要再過海到九龍區食雞湯翅，最後決定選址銅鑼灣，一來是舖位非常適合，二來因為新冠肺炎疫情關係，銅鑼灣租金下調至合理水平；三來是 Tania 有自信捉得到當區食客需要。她指出：「銅鑼灣區有不少白領，為了遷就 OL ，喜歡較淡口食物。此外，午市出餐速度一定要快，快靚正才配合 OL 和打工仔需要。」

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引入不同小食吸引不同客源。

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撰文 : 陳文政

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