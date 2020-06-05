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【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩獨立包裝口罩僅售 $59 盒! 預計 6 月中將推成人和中童口罩

行內熱話 04:04 2020/06/05

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生活日常 ShopDaily 旗下的港產口罩品牌獅子山口罩，因售價便宜，獲不少用戶支持，惟至今仍未推出市。廠方最新交代最新進度。  

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

獅子山口罩是由荃心和生活日常合作推出 (口罩規格和詳細報道按此瀏覽)，由於每盒口罩售價僅 $59，而且更是獨立包裝，所以不少人都期待它推出。現時廠方已進行試產，口罩亦已製成。

獅子山口罩

【其他內容】 品牌曾獲消委會推薦! EG 推台灣製 BFE/PFE/VFE>99% 中童口罩 每盒售$35

廠方在 Facebook 表示，至今仍未推出市場，是因為為口罩進行檢測的化驗所尚未提交口罩的防護評級報告，當廠方收到報告後，即會進行公開發售。廠方預計在 6 月中便可獲得口罩的測試報告，然後即可安排發售。

此外，廠方的中童口罩機已送港，所以日後廠方會同時發售成人和中童口罩。

獅子山口罩

【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

【其他內容】 醫護集團推自家品牌 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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