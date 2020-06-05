【附購買詳情】LION MASK Level 2 港產口罩 平均售$100/50個起

香港口罩廠 LION MASK 口罩早在四月成立(按此瀏覽詳情)，現已生產口罩，並向用戶提供 6 個月和 12 個月的口罩訂購買計畫，亦是市場最早提供這類計劃的口罩廠之一。最近廠方又再次接受口罩訂購。

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LION MASK 是 「本地口罩生產資助計劃」的合資格香港口罩廠之一，現提供 Level 2 標準的口罩 (相關證書可按此瀏覽)，BFE/PFE 皆達 99%。

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廠方提供的口罩計劃，是每月提供一盒 50 個的口罩給買家。買家付款後 3 天內寄出第一個月口罩，其後每月同一日寄出新一盒口罩。

▲ LION MASK 口罩

收費如下:

12個月VIP PLAN (每月1盒)



$1,200/VIP PLAN (12盒50個裝成人口罩) (不包順豐運費)

(平均$100/盒)

​

$1,500/VIP PLAN (12盒50個裝成人口罩) (包順豐運費)

​6個月VIP PLAN (每月1盒)

​$750/VIP PLAN (6盒50個裝成人口罩)(不包順豐運費)

(平均$125/盒)

$900/VIP PLAN (6盒50個裝成人口罩)(包順豐運費)

訂購口罩詳情按此 <<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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