巴西肉品工廠 2400 員工確診新冠肺炎 引發食品安全疑慮

新冠肺炎疫情看似放緩，但部分國家仍然肆虐。巴西勞工檢察官辦公室（Labor Prosecutor's Office）早前表示，南部南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）累計確診病例約 9,000 宗，當中有近 2,400 人為肉類工廠員工。

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據外國媒體報道，巴西勞工檢察官聲明表示，約有 2,399 名員工遭到感染，他們分散在南里奧格蘭德州 18 個城巿，共 24 個屠宰場。根據巴西衛生部統計數據，此數字相當於該州累計到周一（6 月 1 日）為止，共 9,332 宗病例的 25.7%，意味肉品包裝工廠已成巴西疫情溫床。

巴西是全球最大的牛肉和雞肉出口國，也是全球第 4 大豬肉出口國。巴西肉品包裝業巨頭 JBS SA 和 BRF SA 都在南大河州設有工廠。兩家公司位於當地的工廠先前都曾因爆發新型冠狀病毒疫情而暫時關閉。

巴西累計確診病例為超過 52 萬，近 3 萬人死亡，是全球僅次於美國的疫情最嚴重國家。

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