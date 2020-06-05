【疫市營商】小店推新口味「芋頭糭」　重新演繹傳統食物吸客

▲ 「大頭芋」創辦人譚綺敏（Mabel）指經過煎炸後，芋頭便可以作為餡料。

新冠肺炎肆虐，不少品牌為提升營業額紛紛各出奇謀。主打手作芋頭酥的「大頭芋」近日推出全新食品「芋頭糭」，盼透過端午節的中國人吃糭傳統，以特色產品推廣自家品牌。

「大頭芋」創立至今踏入第 3 年，創辦人譚綺敏（Mabel）指出，她在剛創業時便已想製作芋頭糭，惟受限於技術只好作罷，說：「用芋頭做糭的餡料時，烚的時候會化開，難以做得好吃，今年剛好有同事的婆婆分享上一代的經驗，將芋頭煎炸過後便不會再出現同樣情況，托婆婆的福，今年總算能將芋頭糭推出市面。」

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▲ 「大頭芋」的新食品「芋頭糭」。

芋頭做的餡料 6 成是芋頭，其他材料分別為鹹蛋黃，瑤柱，腩肉，糯米，去皮綠豆。譚綺敏表示曾嘗試過花生、冬菇作餡，但太過搶味，無法突出品牌的芋頭味只能作罷。她又說：「我們平時賣貨都會送新產品給客人試，芋頭糭亦不例外。近期我們將芋頭糭分發給近 100 位客人試味，根據回饋改完又改，最後配方可謂千錘百鍊。可能由於芋頭糭比較新穎，不少客人從未見過，實際推出後都頗受歡迎。」

由於芋頭糭是全人手制作，所以 Mabel 不敢製作太多，否則恐怕應付不來。她坦言糭本身應要用水草來紮的，惟接駁水草花太多時間，所以今次的芋頭糭只能以綿繩來紮。她表示今年只會做大約 300 盒芋頭糭，近期開始接受預訂，在社交媒體發出貼文後，短短 1 日已收到 120 盒定單，在新冠肺炎疫情未完下成績算是不俗。

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▲ 譚綺敏希望新產品能推廣到「大頭芋」這個品牌，令更多人知道香港也有好吃的芋頭酥。

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預訂成績理想，譚綺敏認為是口碑的功勞，而推廣永遠是推出新產品最大難關。她解釋：「我們不像大品牌般能花大量資源做廣告，又或者推出信用卡 8 折之類的優惠，小公司有新產品時，最多都是靠口耳相傳，近期我們都有試過找網紅、食評家等等合作，看能否推高知名度。今次的產品有時間性，6 月 25 日便是端午節，所以都很緊張。」

「大頭芋」近期亦推出了芋頭糭興趣班，讓客人親手製作糭子。譚綺敏說：「大概會開 10 班左右，時間集中在星期六、日。一班大約 6 至 8 人，每人可以包 4 至 5 隻糭並取走。現時傳統文化日漸式微，好多人都不懂得包糭，希望今次開班，推廣傳統文化之餘，亦可以透過這份應節食物推廣『大頭芋』品牌。」

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