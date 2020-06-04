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醫護集團推自家品牌口罩 ASTM Level 2 標準口罩售$20/10個 現貨發售

行內熱話 20:29 2020/06/04

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新都醫護集團表示，將提供性價比極高的自家品牌口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

新都醫護表示，其口罩符合歐美醫用口罩標準，通過 ASTM F2100 Level 2 (二級防護標準)測試，並得到 EN14683 Type IIR(最高防護級別)認證，細菌及微粒子過濾效率(BFE/PFE)均超過98％ 。口罩採用三層構造，防塵、防菌、防霧氣，外層防水。口罩售價為 $20/10個。

現時所有口罩已經陸續送到新都醫療集團旗下診所；新都醫護會於 6 月 9 日在其 Facebook 提供登記方法，登記後就可以去診所付款取貨。貨品數量有限，售完即止，每人限購5包(50個)。

【其他內容】 【附開賣詳情】烘焙學校推 5000 盒港產ComNSafe Level 1 口罩 齊心抗疫價$98/50個

新都醫護口罩

【其他內容】【附訂購連結】港產Hygiene Mask 皓淨口罩特價賣 Level 2 口罩現貨! 每盒只售$100/50個仲包郵

【其他內容】【附購買連結】網店賣台灣製 Probo Peppa Pig 兒童口罩 BFE/VFE>99% 售 $28包/10個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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