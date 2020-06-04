【港產口罩】傳國內聘「打手」攻擊本地口罩廠 K Kwong：勿被有心人挑撥離間

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，口罩已成必需品，更去到「一罩難求」的階段，因此不少商家創辦港產口罩廠，一時間湧現大量港產口罩。不過有指香港口罩廠湧現，導致內地口罩廠生意大減，有傳內地口罩廠聘請「打手」，於各大社交平台上出現不少攻擊本地口罩廠的言論。對此，香港大學化學系博士 K Kwong 在其 Facebook 個人專頁上發文，呼籲港人需團結，切勿被「有心人」挑撥離間。

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由 K Kwong 上載的 WhatsApp 截圖指出，越來越多的本港口罩廠口罩質量達到 ASTM 1 或 2 的級別，不少消費者都轉用港產口罩，使內地部分劣質口罩生產廠的生意大受影響。更有數據指出那些內地口罩廠，已經聘請了 10 萬至 20 萬的「打手」於各大社交媒體上發表刻意抹黑本地口罩廠的言論，對本地口罩廠作出網絡攻擊。同時，訊息中亦提到需知會各間本地生產線，使大家都有所防範。

K Kwong 對此表示於數日前已知有人故意抹黑本地口罩廠，發布不實言論，所以特意發帖文呼籲大家「團結啲」！

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