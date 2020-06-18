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【疫市營商】移民顧問公司生意滔滔？回本也要看地區

商管策略 23:34 2020/06/18

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即使全球新冠肺炎疫情打擊移民顧問生意，但時而勢易「港區國安法」令移民查詢急升，會否令他們的生意起死回生？，亞美加香港公司董事高鴻添（James）表示：「『港區國安法』條例草案開始立法程序後，這幾星期陸續有不少港人選擇移民，現時『簽單』多了兩倍，預約見面諮詢亦比平時多 10 倍，因不少港人擔心在香港的安全，以及小孩將來升學問題，或會選擇移民。」

高鴻添又指，不少香港人經歷社會運動和新冠肺炎後，已萌生移民念頭。移民顧問會視符客人移居目的地，當「簽單」後不會即時收取全數顧問費，因不同國家移民審批時間長短不一；熱門移民國家看似生意額較高，但有時會選擇多做東南亞地區服務。

【相關文章】疫情兼國安法夾擊　寫字樓退租潮・零售租戶只肯簽短約？

日本是香港人熱門旅遊地點，但不是移民首選。

他解釋：「按一般移民顧問『行頭』，移民澳洲、美加和英國等國家受歡迎，有時會可先收取 30% 以至一半顧問費，但要 5 至 6 年後才可回收全數顧問費；相反，台灣、馬來西亞和日本等國，每次「簽單」便立刻收取總數，所以會集中做更多東南亞區移民服務。」

【相關文章】創業奇情之「移民何價」

高鴻添透露，顧客最大顧慮是跟家人分隔兩地，若是家中經濟支柱，又不可能貿貿然隻身遠赴他鄉。他笑言，有時要向客人「鋪陳利害」甚至做少少心理輔導和家庭諮詢。

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Photo：Pexels、Toshihiro Gamo、Mike McBey@Flickr

撰文 : 鍾采餘

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