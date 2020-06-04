  • 30°C
香港時間 : 2020604日 (四) 21:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【SME學堂】 推消費券・網上地攤　車廠電商推地攤經濟救國？

商管策略 17:02 2020/06/04

分享：

新冠肺炎肆虐，消費市道疲弱。國家總理李克強早前提出「地攤經濟、小店經濟」是就業崗位的重要來源，之後不少電貿平台看準地攤經濟，紛紛為地攤及小店等提供不同支援措施。

互聯網巨頭看準地攤商機

騰訊、阿里、美團、京東、百度、拼多多等互聯網巨頭都為地攤經濟推出措施，如美團為了協助商戶吸客，與地方政府聯合推出消費券，為小店增加收入。至於阿里巴巴推出地攤經濟扶持計劃，在 1688 網站推出「地攤批發專區」，並提供超過 700 億元人民幣免息賒購，支援超過 3,000 萬名「攤主」提供買貨渠道。

【相關文章】「世界工廠」地位岌岌可危？印度撥地予生產線遷離中國的企業

拼多多則在網上推出「擺攤神器」專頁，為創業的必需品、產地水果、工廠好貨等優質貨源進行專項補貼，一方面為市民提供低成本創業，另一方面保證消費者享受「線上逛地攤」的樂趣。

【相關文章】疫情打破零售模式！變身「影子商店」處理急增網購定單

主打「移動商舖」的小貨車成功跑出

擺攤專用車引起市場關注

除了互聯網巨頭加入外，汽車集團也因為地攤經濟而受到關注。當中「五菱專用車」在網上發表的文章引起市場關注。公司在文章中提到售貨車主打「移動商舖」概念及刊登貨車的圖片和影片，讓不少想擺攤的網友蠢蠢欲動。憑著「地攤經濟」熱潮，這篇文章閱讀量已經超過 10 萬。

【相關文章】香港中小企生意難做？顧問公司：印尼市場潛力大但起碼1年才有回報

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Tianmu peter、五菱專用車

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】申請D-Biz數碼轉型　老夫子主題餐廳引入手機點餐
2020/06/02
【疫市營商】申請D-Biz數碼轉型　老夫子主題餐廳引入手機點餐
【遙距營商計劃】申請D-Biz資助額未必全數批　維持現金流免失預算
2020/05/27
【遙距營商計劃】申請D-Biz資助額未必全數批　維持現金流免失預算
商業營銷 失業 創業 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【SME學堂】改Logo包裝轉運！老牌炸雞店改頭換面成網紅打卡熱點

下一篇文章

【疫市營商】香港中小企生意難做？顧問公司：印尼市場潛力大但起碼1年才有回報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹