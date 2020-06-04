【SME學堂】 推消費券・網上地攤　車廠電商推地攤經濟救國？

新冠肺炎肆虐，消費市道疲弱。國家總理李克強早前提出「地攤經濟、小店經濟」是就業崗位的重要來源，之後不少電貿平台看準地攤經濟，紛紛為地攤及小店等提供不同支援措施。

互聯網巨頭看準地攤商機

騰訊、阿里、美團、京東、百度、拼多多等互聯網巨頭都為地攤經濟推出措施，如美團為了協助商戶吸客，與地方政府聯合推出消費券，為小店增加收入。至於阿里巴巴推出地攤經濟扶持計劃，在 1688 網站推出「地攤批發專區」，並提供超過 700 億元人民幣免息賒購，支援超過 3,000 萬名「攤主」提供買貨渠道。

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拼多多則在網上推出「擺攤神器」專頁，為創業的必需品、產地水果、工廠好貨等優質貨源進行專項補貼，一方面為市民提供低成本創業，另一方面保證消費者享受「線上逛地攤」的樂趣。

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▲ 主打「移動商舖」的小貨車成功跑出

擺攤專用車引起市場關注

除了互聯網巨頭加入外，汽車集團也因為地攤經濟而受到關注。當中「五菱專用車」在網上發表的文章 引起市場關注。 公司在文章中提到售貨車主打「移動商舖」概念及刊登貨車的圖片和影片，讓不少想擺攤的網友蠢蠢欲動。憑 著「地攤經濟」熱潮，這篇文章閱讀量已經超過 10 萬。

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Photo：Tianmu peter、五菱專用車